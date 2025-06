Fine settimana intenso per l’universo Avigliana Rebels, protagonista su più fronti

È stato un altro fine settimana intenso e ricco di emozioni per l’universo Avigliana Rebels, che ha visto le nostre squadre impegnate su più fronti, in giro per l’Italia e sul nostro territorio, portando con sé passione, risultati e – soprattutto – identità.

In Sardegna la squadra di Serie A di baseball ha affrontato un’importante trasferta a Cagliari, portando a casa una vittoria che dà valore al lavoro svolto e una sconfitta che servirà a crescere ancora.