Derthona Basket: la campagna Abbonamenti 2025/26

Derthona Basket è lieto di annunciare l'apertura ufficiale della campagna abbonamenti per assistere alle gare casalinghe della Bertram nella stagione sportiva 2025/2026. Come da tradizione, i tifosi che hanno sottoscritto l'abbonamento nella stagione appena conclusa avranno la possibilità di rinnovare il proprio posto in prelazione prima dell'apertura della vendita libera.