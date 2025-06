BCC Derthona ed Elisa Penna ancora insieme!

Autosped BCC Derthona comunica che Elisa Penna indosserà la canotta numero 41 anche il prossimo anno. Continua a prendere forma il roster della formazione allenata da coach Orazio Cutugno, che anche nel 2025/26 potrà contare sull’ala classe ’95. Arrivata al BCC nell’estate 2024, Elisa si è messa in mostra per le sue qualità e ha fornito un apporto importante nel raggiungimento della Final Four di Coppa Italia e del quarto posto in classifica al termine della stagione regolare. Nella partita contro Venezia giocata alla Cittadella dello Sport ha aggiornato il proprio career high di punti in singola partita (28) in una competizione italiana.