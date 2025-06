"A TUTTO GANCIO" il pomeriggio della boxe tra giovani talenti, sfide emozionanti e inclusione sociale

Domenica il Bocciodromo Rossini di corso Mamiani 5 si trasformerà in un’arena infuocata di emozioni, colpi ben assestati e grande sportività grazie alla manifestazione organizzata da Boxing de Rua , che promette scintille a partire dalle ore 16.00. In programma 12 incontri dilettantistici, aperti dallo sparring del settore giovanile, per dare spazio ai pugili del domani, quelli che stanno crescendo a suon di jab, ganci e tanto cuore.

Tra i match clou della giornata spicca l’attesa sfida per la cintura under17, che vedrà protagonista Lorenzo Bottalico, atleta di casa pronto a far vibrare il pubblico. Ad alzare ulteriormente l’adrenalina sarà anche l’incontro élite femminile con Sara Deleonardis (66 kg) sul ring, mentre Sulkia Casetta rappresenterà la categoria élite maschile in un match da tenere d’occhio.

E come gran finale, l’evento si carica di significato con la Boxe Sociale, il progetto promosso da Stefano Abatangelo che ha coinvolto oltre cinquanta atleti, offrendo loro non solo un’opportunità sportiva, ma anche un vero percorso di crescita personale.

Tra le storie che scaldano il cuore, quella di Shandi, 20 anni, di origine albanese, cresciuto in Puglia e approdato a Torino dove ha trovato in Abatangelo e Andrea Fontana due mentori e, come lui stesso racconta, “una seconda famiglia”. «Ho imparato la disciplina di questo bellissimo sport – racconta Shandi – e soprattutto ho trovato un posto dove sentirmi a casa».

Una giornata per chi ama il pugilato, quello autentico, fatto di fatica, passione e riscatto. Il ring è pronto. E voi?

Ingresso 10 euro - Emozioni garantite!