Una conferma nello staff BCC: Ileana Recchia sarà ancora la fisioterapista

Arrivata nell’estate 2023, con il suo lavoro Ileana Recchia ha dato il proprio contributo al raggiungimento di traguardi molto prestigiosi: la promozione in Serie A1 nel 2023/24 e il titolo di squadra ‘Campionessa della A2’, la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia e il quarto posto in stagione regolare al termine dell’annata 2024/25.

Il suo impegno e la sua professionalità hanno accompagnato il BCC Derthona in questo percorso di crescita condiviso, e ora Ileana Recchia è pronta a cominciare la terza stagione consecutiva con l’Autosped.