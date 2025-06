La Serie C di Basket College Novara riparte da coach Stefano Boselli

Cambia ancora la guida tecnica della prima squadra di serie C di Basket College Novara , anche se questa volta la scelta non è dettata da risultati in classifica o aspettative mancate, bensì dai nuovi impegni professionali di Coach Luca Campari che rendono impossibile la convivenza con l’impegno alla guida della prima squadra novarese nella prossima stagione.

Basket College Novara non si fa trovare impreparata e annuncia subito l’arrivo sotto la Cupola di S. Gaudenzio di Stefano Boselli, da Vigevano. Coach esperto e preparato, si è formato attraverso esperienze Under giovanili e Senior alla CAT Vigevano, dove ha anche ricoperto l’incarico di Responsabile Tecnico. Poi la guida della prima squadra ad Oleggio dal 2010 al 2013 portando il sodalizio biancorosso dalla serie D alle serie C1, vincendo due campionati, per poi ritornare a Vigevano.

Le prime parole da Coach Gaudenziano di Stefano Boselli: «Sono entusiasta di iniziare questa nuova esperienza in serie C a Novara. Scelta devo dire veramente convinta, perché qui ho trovato un progetto serio, con attenzione ai particolari, le giuste ambizioni di una classe dirigente seria e preparata, la possibilità per me di crescere personalmente e di far crescere il movimento cestistico cittadino lavorando in palestra insieme ai giocatori ed alla società. Da oggi lavorerò con grande impegno per fare bene, far crescere i ragazzi ed i giocatori e, personalmente, per avere la chance di restare a Novara più stagioni possibile».

Il presidente Andrea Delconte: «Con l’arrivo di Stefano Boselli, siamo sicuri di aver rafforzato ancora una volta la vocazione giovanile di Basket College Novara, ovvero di crescita e formazione dei giovani della nostra Scuola Basket provenienti dal nostro settore giovanile, ma anche dal territorio circostante. Coach Boselli ha un trascorso importante da Tecnico Giovanile e per questo lo abbiamo considerato figura ideale per aiutare nella crescita e formazione gli Under 17 e 19 che rientreranno nel circuito di allenamento della prima squadra di serie C».

Un’ultima curiosità: sembra che uno dei principali sponsor di Stefano Boselli presso il Direttore Sportivo Dario Corbellini sia stato proprio …. Luca Campari. I due Coach si sono incontrati mercoledì scorso al Pala Bellini in un allenamento congiunto tra la squadra della passata stagione e qualche possibile protagonista della prossima. Di ritorno dalle vacanze Luca Campari, in un’atmosfera di palpabile commozione, ha salutato e ringraziato la squadra del lavoro svolto in stagione e del risultato raggiunto con la salvezza in serie C, indicando proprio nel nuovo Coach Stefano Boselli “la miglior scelta possibile della Società”. Un vero e proprio passaggio di testimone, insomma. Sicuramente inusuale, a conferma della serietà, della convinzione, consapevolezza ed unità d’intenti che nella società novarese sono diventati principi fondanti straordinari. Ulteriormente rafforzati con il risultato raggiunto della salvezza. A fine allenamento, un lungo, ancora commovente applauso ed una serie di interminabili abbracci, soprattutto tra i due Coach. La nuova stagione 2025/26 di Basket College Novara è davvero iniziata”.