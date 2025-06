Biella Motor Team: le gare del week end

Massimo Lombardi ed Erika Bologna proseguono il loro cammino nella Coppa Italia di Zona 2 dopo il terzo posto di classe al Rally Il Grappolo. Nella giornata di sabato 14 giugno saranno impegnati, con la loro Peugeot 208 GT Line di classe Rally4 nel Rally della Lanterna a Genova alla ricerca di punti importanti per la classifica di campionato.

Trasferta in terra toscana, invece per la navigatrice Denise Bolletta. Sarà al via del Rally di Reggello, prova della Coppa Italia di Zona 7. Correrà al fianco di Franco Lo Pietro su una Opel Astra GSI di classe A7.