Moncalieri Reale Run: al via giovedì 19 giugno alle ore 20

C’è una novità nel mondo delle corse serali piemontesi: è la Moncalieri Reale Run e si svolgerà, in formula competitiva e non, giovedì 19 giugno con partenza alle 20 dal centro storico di Moncalieri (TO).

Otto i chilometri da percorrere, diversi e accattivanti i motivi per esserci. Sarà sì una serata di sport, ma non solo. Sarà una vera festa, l’occasione per salutare l’estate ormai prossima facendo quello che più piace e diverte grazie a un programma vario e ricco, capace di coniugare attività fisica con salute, benessere ma anche musica e aggregazione.

Così l’ha pensata e voluta la Bosso Group - Agenzia Reale Mutua di Moncalieri, storica realtà assicurativa del territorio: «Quest’anno celebriamo un anniversario importante: 40 anni di attività vissuti al fianco della nostra comunità, condividendo impegno, crescita e passione» – dichiara Ferruccio Bosso, founder dell’agenzia –. «Questa corsa nasce dal desiderio di restituire qualcosa di concreto alla nostra città: ci è sembrato il modo più bello per festeggiare:, insieme, in movimento, con il sorriso»

La corsa

La Moncalieri Reale Run è la corsa per tutti. Gli agonisti potranno svolgere un allenamento qualitativo, mettendo alla prova gambe e tempi in quell’atmosfera elettrizzante di sfida che solo una gara riesce a trasmettere. Chi preferisce correre, e anche camminare, per puro divertimento potrà godersi un percorso che coniuga storia, natura e bellissimi scorci panoramici.

Per garantire a tutti i partecipanti una manifestazione di qualità la Bosso Group - Agenzia Reale Mutua di Moncalieri ha deciso di affidarsi alla lunga esperienza ed elevata competenza del comitato organizzatore della Torino City Marathon: «Abbiamo risposto prontamente e con entusiasmo all’invito – racconta Luca Vergnano del comitato organizzatore della Torino City Marathon –. Tra i nostri obiettivi c’è anche quello di promuovere l’attività sportiva come mezzo per raggiungere e mantenere il benessere fisico e la sana longevità, non avrebbe quindi potuto essere altrimenti. Con Moncalieri, poi, abbiamo un rapporto speciale, fa parte della nostra storia. Da sempre la maratona di Torino transita da questa splendida cittadina. Con l’amministrazione locale abbiamo collaborato e collaboriamo in modo costruttivo e per il bene dello sport. Ci sentiamo un po’ a casa».

Il percorso

Otto chilometri in grado di regalare emozioni e scorci mozzafiato a ogni passo: così potrebbe essere sintetizzato il tracciato della Moncalieri Reale Run. Un tracciato che muoverà i primi passi da piazza Vittorio Emanuele, il cuore di Moncalieri, via Principessa Clotilde e viale della Rimembranza. A quel punto, ad aspettare i partecipanti, sarà prima la leggera salita verso Strada Castelvecchio poi il santuario di Rocciamelone. Un luogo spirituale e magico al tempo stesso, che dà inizio a un tratto ancora più spettacolare: tra le curve di Strada Santa Brigida e il suggestivo Roc di Santa Brigida – il grosso blocco di roccia trasportato da un ghiacciaio alpino – si gode di una vista impareggiabile su Moncalieri e Torino. Percorrendo la discesa finale si entra nel Bosco del Re, lo splendido parco monumentale collegato al Castello di Moncalieri, dove è posizionato l’arrivo.

Oltre la corsa: salute e spettacolo

Sono diverse le iniziative che arricchiscono la prima edizione della Moncalieri Reale Run. Alcune sono finalizzate alla salute e al benessere non solo dei runner ma anche di tutti coloro che decideranno di essere presenti alla serata. Sarà infatti possibile effettuare un check up della salute e, grazie alla presenza della nutrizionista Dott.ssa Giorgia Monti ricevere preziosi consigli in tema di alimentazione e integrazione.

Altre contribuiscono al clima di festa e convivialità, che questo evento vuole trasmettere: l’intera serata sarà caratterizzata da dj set e attività per le famiglie; nel dopo corsa sarà possibile ritardare piacevolmente il rientro a casa partecipando al ricco pasta party “food and drink”.

S come solidarietà

C’è un motivo in più per iscriversi alla Moncalieri Reale Run 2025. Gli organizzatori hanno infatti deciso di devolvere un euro di ogni iscrizione alla Fondazione Piemontese per il Cancro, sostenendo così una causa importante per tutto il territorio.

Iscrizioni