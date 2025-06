Pedalata Ecologico-Letteraria tra natura, sport e lettura

Torna a Carmagnola la tradizionale Pedalata Ecologica, che si arricchisce nel 2025 del tema letterario, in omaggio alla candidatura della città a Capitale Italiana del Libro. L’appuntamento è per domenica 22 giugno con partenza da piazza Sant’Agostino alle ore 9:00 e arrivo al Parco Cascina Vigna, dove i partecipanti potranno gustare un piatto di pasta e condividere letture significative.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Carmagnola – Ufficio Sport e dalla Pro Loco Carmagnola APS, in collaborazione con le associazioni ciclistiche locali A.S.D. Pedale Carmagnolese e A.S.D. Team SF Groppo.

Il percorso si snoda per circa 18 km, con alcuni tratti sterrati e collinari, adatto a tutti.

Il ritrovo è previsto alle ore 8:30 in piazza Sant’Agostino; la partenza sarà alle 9:00.

Ci si dirigerà inizialmente verso Borgo S. Giovanni e dopo il superamento del cavalcaferrovia – simbolicamente nominato “Gran Premio della Montagna” – si raggiungerà il Centro d’Incontro della frazione Cavalleri-Fumeri, dove si terrà una sosta con colazione alle ore 10:15 circa.

Si proseguirà quindi in direzione Commande, per poi rientrare verso la città attraversando Strada Vecchia di Ceresole e Borgo Vecchio. Dopo un breve tratto cittadino, l’arrivo è previsto intorno alle ore 12:15 al Parco Cascina Vigna, dove ai partecipanti verranno offerti il tradizionale piatto di pasta, acqua e vino, grazie al contributo delle aziende Pasta Berruto e Di Vita S.p.A.

Il titolo “Pedalata ecologico-letteraria” richiama la recente candidatura di Carmagnola a Capitale Italiana del Libro 2026, un progetto dell’Amministrazione che intende valorizzare la lettura come strumento di crescita culturale e coesione sociale. Per questo, accanto all’aspetto sportivo e ambientale, la manifestazione proporrà anche un percorso tra parole e narrazione.

Durante la pedalata, i partecipanti saranno coinvolti in un’attività dal titolo “Scopri l’autore”, una sorta di caccia letteraria con indizi disseminati lungo il tragitto. Dopo l’arrivo al Parco Cascina Vigna, prenderà il via il momento “Un minuto a testa”, in cui chi lo desidera potrà leggere una frase significativa tratta da un libro. A seguire, si terrà “Svela il libro”, una disputa amichevole per l’individuazione degli incipit di alcune opere letti dagli organizzatori. La giornata proseguirà nel pomeriggio, alle ore 14:15, con l’appuntamento “Letture sotto l’albero”, curato dalla Biblioteca Civica Rayneri-Berti, che si svolgerà presso la casetta della Biblioteca sotto l’Albero.

L’iscrizione, aperta a tutti, prevede un contributo simbolico di 5 euro (ridotto a 3 euro per i bambini fino alla quinta elementare e gratuito per quelli della scuola dell’infanzia) e potrà essere effettuata presso i consueti esercizi commerciali convenzionati, oppure direttamente la mattina stessa in piazza Sant’Agostino. La quota comprende la colazione, il pranzo e la copertura assicurativa.

Come da tradizione, il logo ufficiale dell’evento è stato ideato dagli ospiti del Centro Diurno di Salute Mentale di Carmagnola, che saranno protagonisti anche con una piccola mostra di pittura narrativa allestita nel Parco Cascina Vigna, contribuendo così ad arricchire il clima di festa e condivisione.

Nel corso del pranzo, la Pro Loco Carmagnola APS consegnerà alcuni omaggi speciali: saranno premiati il pedalatore o la pedalatrice più anziano/a e la bicicletta – o il partecipante – più folcloristico della giornata. Tra tutti i presenti verrà inoltre sorteggiato un superomaggio: una bicicletta messa in palio dall’Associazione Team SF Groppo.

In caso di maltempo l’evento verrà annullato.

Un ringraziamento speciale va alla Banca Territori del Monviso per il sostegno all’iniziativa, alle Aziende Pasta Berruto e Di Vita S.p.A. per la fornitura degli alimenti per il pranzo.

L'Assessore allo Sport Massimiliano Pampaloni dichiara: «Anche quest’anno proponiamo una pedalata adatta a tutte le età, che unisce attività motoria, sostenibilità ambientale e socialità. Ringrazio le associazioni sportive e tutti i volontari coinvolti per il grande lavoro di squadra, che permette di offrire alla cittadinanza un evento sano, inclusivo e ben organizzato.»

Il Sindaco Ivana Gaveglio dichiara: «La Pedalata Ecologico-Letteraria è un’occasione per riscoprire il territorio attraverso lo sport, la natura e ora anche la cultura. In quest’anno in cui la nostra città si è candidata a Capitale Italiana del Libro, siamo felici di vedere la lettura entrare in modo creativo anche in iniziative partecipate come questa. Un bel segnale di comunità e di identità condivisa. Un sentito ringraziamento a tutte le organizzazioni e ai partecipanti che contribuiranno a rendere questo evento un successo.»

Per ulteriori informazioni:

Pro Loco Carmagnola tel. 334.3040338

Ufficio Sport del Comune di Carmagnola - tel 011.9724221

email sport@comune.carmagnola.to.it