FIP: Finali Nazionali "Gaetano Laguardia" U19 Gold - Trofeo "Mario Delle Cave" 

QUARTI DI FINALE

F. Francia Pall. Zola Pedrosa – U.S. Livorno

Partita di apertura che vede Livorno trionfare su Zola Pedrosa 74-81. I Toscani prendono subito il sopravvento con un parziale di 11-29, che sembra indirizzare la partita, ma Zola Pedrosa alza la difesa e rientra sfruttando i numerosi contropiedi. La Francesco Francia si riavvicina, ma le giocate difensive di Giannetti e i punti di Baggiani permettono a Livorno di rimanere avanti 41-45. Nel secondo tempo sono ancora i ragazzi di coach Angella a scappare in abbondante doppia cifra, ma gli emiliani non si danno per vinti e riaprono più volte la partita fino a 2′, dove però Livorno rimane concentrata e non permette l’aggancio.

Coach Angella: «Avevo detto ai ragazzi che non avremmo potuto tirare tutta la partita come il primo quarto. Abbiamo sofferto a rimbalzo in attacco, ma siamo stati bravi a rimanere solidi e concentrati fino alla fine. Devono continuare a vivere quest’esperienza con sempre maggiore entusiasmo e portarsela dietro per tutta la vita come un ricordo meraviglioso»

F. Francia Pall. Zola Pedrosa – U.S. Livorno 74-81

Parziali (22-30, 19-15, 9-18, 24-18)

ASD F. Francia Zola Pedrosa: Pallotti, Imbonati 4, Forino 11, Rossi 10, Turrini 4, Franceschini 5, Veronesi, Pedini 17, Dall’Omo 10, Galvan 1, Rocchi 2, Mazzacurati 10. All: Mondini

U.S. Livorno Basket: Luschi n.e., Baggiani 20, Carracoi n.e., Bonicoli 3, Serra, Fulceri, Leonardini 6, Bernini 2, Costaglione 19, Ramacciotti 24, Simonetti 4, Giannetti 3. All: Angella

RE Basket 2000 Reggio Emilia – Azzurra RdR Trieste

Partita al cardiopalma il secondo match di quarti di finale, che vede Reggio Emilia superare 59-57 Azzurra Trieste. L’inizio è tutto di marca triestina con i ragazzi di coach Ciacchi che vanno subito sul 2-12. RE Basket 2000 inizia però una lenta rimonta che trova nella difesa a zona un perno imprescindibile che dà vita a una partita a punteggio basso, ma estremamente tirata. Il 25-28 del primo tempo prosegue in un punto a punto che non sembra voler favorire nessuno, anche se Trieste mantiene costantemente la testa della gara. Reggio Emilia però resta in agguato e nell’ultimo quarto piazza il sorpasso con i liberi di Favour, grande protagonista degli emiliani. Nel finale di fuoco Trieste resta in piena corsa e con la tripla di Mendolia si riporta a -1 a pochi secondi dalla fine. RE Basket non capitalizza i liberi per chiudere la partita, ma la buona gestione dei falli e l’ultima solida difesa impedisce ai ragazzi dell’Azzurra di trovare il pareggio.

Coach Ramponi: «Abbiamo fatto forse la partita peggiore dell’anno. Spero i ragazzi capiscano che non si può prendere sotto gamba nessuna partita. Salviamo l’intensità degli ultimi minuti e spero domani ci presenteremo in campo un po’ più squadra»

RE Basket 2000 Reggio Emilia – Azzurra RdR Trieste 59-57

Parziali (11-16, 14-12, 15-13, )

RE Basket 2000 Reggio Emilia: Stellato 9, Guidarini 3, Brindani n.e., Francavilla J. n.e, Ilari 12, Lusetti 14, Francavilla M. 2, Favour 11, Martelli 3, Pellegrini n.e., Maramotti 5, Boni n.e. All: Ramponi

Azzurra RdR Trieste: Miloch, Balde 2, Verzì 10, Mendolia 13, Termini 2, Fabro 15, Norbedo 14, Kovacic L., De Guarrini, Kovacic D., Bastanelli 1, Deschmann n.e. All: Ciacchi

Centro MB Ozzano – JBStings Curtatone

È JBStings Curtatone la terza squadra ad approdare alle semifinali, con una vittoria sofferta contro Ozzano per 63-67. Dopo un primo quarto quasi sempre in equilibrio, con qualche flessione che non sembra però segnare una vera e propria fuga, Curtatone sembra prendere un netto sopravvento nel secondo quarto, con un ottimo Peralta a guidare i compagni e permettere un allungo che promette una partita comoda. Le impressioni però durano poco, perché Ozzano non cede un centimetro e, nonostante il divario, rimonta nel finale di terzo quarto con una zona 1-3-1 guidata dalla difesa tentacolare di Oshoke, che segna il perentorio riavvicinamento e il +1 al 30′. L’ultimo periodo è una lotta senza quartiere ad alta intensità, dove la tripla di Ciorciari a 3′ dalla fine spezza l’equilibrio; Ozzano prova a inseguire ma gli Stings stringono le maglie e non sbagliano nel momento più cruciale, facendo fruttare il piccolo bottino che vale anche per loro il passaggio del turno.

Coach Romero: «Abbiamo controllato a lungo la partita, ma contro quella zona 1-3-1 abbiamo trovato delle difficoltà: alla fine l’importante è averla risolta. È importante per noi entrare fra le prime quattro per il secondo anno consecutivo: adesso andremo a preparare la partita di domani sfruttando al massimo l’esperienza di questa partita che sicuramente ci aiuterà a crescere»

Centro MB Ozzano – JBStings Curtatone 63-67

Parziali (19-20, 6-17, 23-10, 15-20)

CMO Ozzano: Margelli 17, Giovagnoni 10, Sandrini, Oshoke 11, Rossini, Mengozzi n.e, Alberghini 6, Renzi 6, Torri 5, Volodymyr, Benni 1, Ottavi 7. All: Sanguettoli

JBStings Curtatone: Aguirrezabala B. n.e., Trentin n.e., Mellacca, Miladinovic 4, Aguirrezabala T. 17, Ciorciari 4, Peralta 12, Pettovello 16, Pires, Devincenzi n.e., Groppi n.e., Bortolotto 14. All: Romero

Val di Ceppo Basket – Libertas Cernusco

È la Libertas Cernusco l’ultima semifinalista di queste Finali Nazionali, grazie alla vittoria per su Val di Ceppo. Il primo quarto dei lombardi è subito d’impatto con Meier e Alberti a trascinare i compagni al +11 del 10′. Val di Ceppo crolla anche a -20, ma resiste fino all’intervallo e nel terzo quarto comincia una lenta risalita che riapre la partita dando loro ancora speranza. L’ultimo quarto è un assalto a tutto motore con De Grossi (29 a fine partita) a trascinare i compagnni, senza però riuscira a impattare una Libertas cinica, che chiude la partita trascinata da Alberti a punire ogni errore della Val di Ceppo.

Coach Raspaolo: «Abbiamo cercato di arrivare pronti e abbiamo superato la partita più difficile perché ci permette di arrivare a una finale. Val di Ceppo ci ha messo in difficoltà quando ha rimontato, ma siamo stati bravi a non disunirci, non andare in frenesia e fare canestro quando conta, che è quello che conta.»

Val di Ceppo Basket – Libertas Cernusco 63-67

Val di Ceppo Basket: Mariotti, Bastianelli n.e., Proietti 13, Piampiano 1, Pasciuti n.e., Di Toro 7, Frau 10, Sarti, Bartoccini n.e., De Grossi 29, Zogovic, Longetti 6. All: Del Pesce

Libertas Cernusco: Mare 18, Meier 18, Scioscia 4, Papaleo S. n.e., Grioni 2, Sessi 8, Agnoletto, Santacroce 4, Brambilla 2, Bassi, Olivi 3, Alberti 16. All: Raspaolo