Asti Padel Teams: quinta giornata di Campionato CSI 2025   

Martedì 10 giugno, presso l’impianto Asti Padel di via Gerbi, Those Six mette a segno la quarta vittoria consecutiva per 3-0 contro Addominal, questa volta però per rinuncia degli avversari che, poco dopo l’inizio del primo set, vedono un proprio giocatore costretto ad uscire per infortunio, decretando di fatto il termine dell’incontro con un triplo 6-0 a causa della mancanza di sostituti.

Nella stessa serata, ma nel campo adiacente, una solida F.T.P. Soc. Coop. porta a casa un 3-0 sul campo (6-2/6-4/6-4) a discapito di Net King Padel che, dopo la bella vittoria su Treni Golf Asti Padel della giornata precedente, non riesce nell’impresa di scalare la classifica.

Mercoledì 11 proprio i Treni Golf si rifanno dalla sconfitta della settimana scorsa regolando 3-0 (6-2/6-0/6-2) i casalesi di Benfatto Smash Team, sempre più in difficoltà in questo equilibrato campionato astigiano, così come A-Team mantiene la vetta della classifica battendo 100k col risultato di 3-0 (6-1/6-0/6-1).

La quinta giornata di regular season si è chiusa giovedì 12 al Waya Padel con il match casalingo di Costa Barber Shop 1973 che finisce la sua striscia di vittorie contro Arena Padel Team perdendo 1-2 (4-6/4-6/6-1), ma ottenendo comunque un punto prezioso per non perdere il gruppo inseguitore di metà classifica.

Classifica che vede appunto ancora al comando A-Team a 14 punti, tallonata da Those Six a punteggio pieno (12) ma con il riposo già scontato. Al terzo posto F.T.P. Soc. Coop. (11) è invece inseguita dal trittico Arena (un incontro in meno), Treni e Costa a 9 punti. I Puntazos (6) perdono terreno a causa del riposo in questa giornata, ma possono dormire sonni tranquilli, per ora, grazie alle sconfitte delle squadre seguenti: Net King Padel (4), Addominal (1), 100k e Benfatto, entrambe ancora a zero punti.

Nella prossima giornata, quando saremo praticamente a metà di questa prima fase, martedì 17 I Puntazos dovranno provare a fare punti contro Addominal se vorranno tenere il passo delle altre squadre, mentre sarà big-match tra Arena e Those Six che farà di tutto per non perdere l’imbattibilità. Nella stessa serata 100k proverà a smuovere la propria classifica contro Costa Barber Shop, determinata a recuperare punti.

Mercoledì 18 A-Team dovrà fare attenzione alla “mina vagante” Treni Golf, mentre F.T.P. non dovrà abbassare la guardia contro Benfatto che non ha nessuna intenzione di regalare punti. Il turno di riposo toccherà invece a Net King Padel.

Risultati, classifica e calendario completo sul sito ufficiale del CSI di Asti