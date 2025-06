L’U17 Eccellenza dell’Allianz Derthona Tortona a Chiusi per le Finali Nazionali

Nella mattinata di domenica 15 giugno è partita la spedizione dell’ U17 Eccellenza dell’Allianz Derthona Basket verso Chiusi (SI) per le Finali Nazionali di categoria. Inserita nel Girone B , per la squadra allenata da Vanni Talpo ci sarà lunedì il debutto nel torneo tricolore, il secondo della stagione per il club bianconero dopo l’U19 Eccellenza. I ragazzi di Tortona, che si sono guadagnati l’ingresso tra le prime 16 d’Italia attraverso il successo negli spareggi di Montemarciano del 24-25 maggio superando DBS Roma e Olimpia Milano nella finalissima, cominceranno l’impegno alle ore 18 di lunedì contro la Vis 2000 Ferrara all’ Estra Forum di Chiusi , uno dei due palasport in cui si svolgerà la competizione, assieme al PalaFuccelli sempre a Chiusi . Dal risultato contro gli emiliani dipenderanno gli orari e le giornate delle successive sfide nelle ultime due gare del girone di qualificazione contro VL Pesaro ed Orange1 Bassano .

FORMULA Al termine delle tre giornate la classifica finale del girone di qualificazione promuoverà la prima classificata direttamente ai quarti di finale di venerdì 20 giugno, seconda e terza per arrivarci dovranno invece passare per lo scoglio degli spareggi del giorno prima contro seconda e terza del Girone A, composto da Pallacanestro Cantù, Rendimax Amici Pall. Udine, Firenze Basket Academy e Aquila Basket Trento. Sabato 21 le semifinali e domenica 22 le due finali per il podio, con quella per il titolo di Campione d’Italia 2024/25 in programma alle ore 18:30.

DICHIARAZIONI Coach Talpo: «Con grande entusiasmo e orgoglio siamo pronti a partecipare alle Finali Nazionali di categoria a Chiusi che chiuderanno di fatto la stagione dei campionati giovanili. Per noi sarà un’ulteriore tappa utile per il nostro percorso di crescita che, dopo un girone estremamente stimolante come quello avuto all’Interzona che successivamente ci ha dato la possibilità di poter giocare due partite da dentro fuori contro Roma e Milano, abbiamo ora il desiderio di continuare a percorrere il più a lungo possibile – afferma coach Talpo -. A Chiusi avremo la fortuna di affrontare nel girone Ferrara, Bassano e Pesaro, tre squadre composte da tanti ragazzi di talento e prospettiva, permettendoci così di giocare da subito partite di alto livello. Da qui capiremo a che punto è il nostro viaggio o da dove dovremo ripartire per raggiungere i nostri obiettivi, individuali e di squadra».

MEDIA Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming su Youtube di Italbasket e tutte le statistiche live su FIP Stats.

ROSTER Di seguito l’organico e lo staff con cui l’Allianz Derthona si presenterà alle Finali Nazionali (tra parentesi l’anno di nascita):

Dusio Gabriele (2009)

Mattioli Edoardo (2009)

Flueras Andrei (2008)

Chikal Nikita (2009)

Obakhavbaye Joel (2009)

Di Meo Edoardo (2008)

Wilkinson Rufus (2009)

Quaroni Nicolò (2008)

Bresciani Andrea (2008)

Pisano Lorenzo (2009)

Zampaloni Angelo (2009)

Gilli Alessandro (2009)

De Santis Leonardo (2009)

Bellinaso Werther (2008)

Allenatore: Vanni Talpo

Vice Allenatore: Nicola Pernigotti

Assistente allenatore: Dario Albasini

Preparatore atletico: Marco Paccioni

Team Manager / Dirigente: Diego Manassero

GIRONI FINALI NAZIONALI U17 ECCELLENZA

GIRONE A

Pallacanestro Cantù

Rendimax Amici Pall. Udinese

Firenze Basket Academy

Dolomiti Energia Trento

GIRONE B

Vis 2008 Ferrara

Allianz Derthona Basket

VL Pesaro

Orange1 Bassano

GIRONE C

Grantorino Basketball Draft

Pallacanestro Varese

Unibasket Lanciano

Virtus Pall. Bologna

GIRONE D

UNAHOTELS Reggio Emilia

SAP Alghero

Vega Training Francavilla

Pall. Trieste

CALENDARIO GIRONE B & FASI SUCCESSIVE

Lunedì 16 giugno (Estra Forum)

ore 18:00 Vis 2008 Ferrara – Allianz Derthona (Gara 3)

ore 20:00 VL Pesaro – Orange1 Bassano (Gara 4)

Martedì 17 giugno (Pala Fucelli)

ore 18:00 Vincente Gara 3 – Perdente Gara 4

ore 20:00 Vincente Gara 4 – Perdente Gara 3

Mercoledì 18 giugno

ore 16:00 (Estra Forum) Vincente Gara 3 – Vincente Gara 4

ore 16:00 (Pala Fucelli) Perdente Gara 3 – Perdente Gara 4

Giovedì 19 giugno – Spareggi

ore 14:30 (Estra Forum) 2ª Girone A – 3ª Girone B (Gara 25)

ore 16:30 (Estra Forum) 2ª Girone B – 3ª Girone A (Gara 26)

ore 14:30 (Pala Fucelli) 2ª Girone C – 3ª Girone D (Gara 27)

ore 16:30 (Pala Fucelli) 2ª Girone D – 3ª Girone C (Gara 28)

Venerdì 20 giugno – Quarti di finale (Estra Forum)

ore 14:00 1ª Girone A – Vincente Gara 27 (Gara 29)

ore 16:00 Vincente Gara 25 – 1ª Girone C (Gara 30)

ore 18:00 Vincente Gara 26 – 1ª Girone D (Gara 31)

ore 20:00 1ª Girone B – Vincente Gara 28 (Gara 32)

Sabato 21 giugno – Semifinali (Estra Forum)

ore 16:00 Vincente Gara 29 – Vincente Gara 31 (Gara 33)

ore 18:30 Vincente Gara 30 – Vincente Gara 32 (Gara 34)

Domenica 22 giugno – Finali (Estra Forum)

Ore 16:00 Finale 3°/4° posto: Perdente Gara 33 – Perdente Gara 34

Ore 18:30 Finale 1°/2° posto: Vincente Gara 33 – Vincente Gara 34