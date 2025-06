Fitarco Piemonte: Trofeo Pinocchio 2025

E se ieri i tiri di prova e la cerimonia di apertura sono stati disturbati dalla pioggia, oggi invece il cielo di Merano (BZ) ha regalato un bel sole per accompagnare le 48 frecce di gara, delle 21 rappresentative regionali in bagarre per il trofeo 2025.

Trionfa il Veneto con 6.385 punti, staccando solo sul finale la Sicilia (6.364 punti) e la Toscana (6.307); il Piemonte è quarto con 6.233 punti, e festeggia diversi suoi arcieri sul podio individuale.

Nicolò Bertero (Arclub Fossano) vince tra i Ragazzi maschili 2013 con 452 punti; al femminile, terzo posto per Aurora Virginia Bianchi (Arcieri Iuvenilia) con 442 punti.

Terza posizione anche per Alessandro Paesante (Cantarana C5) con 457 punti nei Ragazzi maschili 2012.

Bravi a tutti i 15 arcieri e ai tecnici dietro la linea di tiro (Gabriella Sasia, Roberta Poetto, Claudio Morano e Luca Gallarate).

«Considero il quarto posto un ottimissimo risultato, frutto delle ragazze e dei ragazzi sulla linea di tiro, con il supporto dei tecnici regionali e il lavoro del Comitato Regionale per mettere insieme i tasselli», commenta così il Presidente Regionale Paolo Ferrero, che continua «a completare la squadra, i genitori che sono sempre fondamentali in questi eventi. Grazie a tutti!»