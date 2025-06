Eurogymnica: medaglia sfiorata

Si è conclusa il weekend scorso la prima parte della stagione agonistica del settore Gold di ginnastica ritmica, il massimo livello nella disciplina dei piccoli attrezzi.

Per Eurogymnica, un'altra bella prestazione, testimonianza della preparazione delle ginnaste, giovani o veterane che siano, che arriva dopo tanti risultati di eccellenza. A partire degli strepitosi allori conquistati da Laura Golfarelli, ormai componente in pianta stabile della Squadra Nazionale, le "Farfalle", o delle pagine di storia scritte da Tiziana Colognese e Elisa Vaccaro, allenatrici della Squadra Nazionale Junior Campionessa d'Europa, guidata dalla capitana Chiara Cortese.

Senza dimenticare il bronzo tricolore vinto dalle Allieve a Padova nel campionato nazionale Squadra Allieve.

L'ultimo appuntamento della stagione è stato fissato come ormai accade da anni, a Folgaria, in occasione del Primo Campionato Italiano di Insieme, al quale Eurogymnica ha partecipato mettendo in pedana proprio la squadra Allieve.

Matilde Viano, Arianna Cortese, Marta Valentini, Isabel Coconi Santoni, Denise Paradiso e Ginevra Gallizia componevano la giovane formazione, campionessa piemontese in carica.

L'Insieme, abitualmente detto squadra, è una specialità coreografica ed emozionante dove il lavoro individuale viene sostituito da quello di 5 ginnaste impegnate per circa 2 minuti e 30 a collaborare tra loro scambiandosi gli attrezzi.

Le EGirls scendevano in pedana con l'esercizio alle 5 palle in una competizione articolata in qualificazioni e finali, queste riservate esclusivamente alle dodici migliori qualificate.

Ai nastri di partenza delle qualificazioni c'erano in totale 54 società provenienti da tutto lo stivale, molte delle quali accreditate per una medaglia. Il quintetto nostrano è riuscito subito a qualificarsi per la finale con il punteggio di 18,700 e con la quinta posizione pari merito con l'Aurora Fano.

Per la prima volta, il regolamento prevedeva che la classifica finale derivasse dalla somma dei punteggi ottenuti in qualificazione e in finale. Una migliore prestazione proprio in finale (20,400) ha così permesso alla squadra di scrollarsi di dosso le marchigiane e superare anche le lombarde di Forza e Coraggio, assestandosi al quarto posto, alle spalle di Fabriano per soli 0,40.

Se le competizioni Gold possono dunque dirsi chiuse, lo stesso non vale per la sezione Silver, quella promozionale, che nelle prossime settimane vedrà le EGirls cimentarsi a Ginnastica in festa, la mastodontica manifestazione di Rimini che a oggi conta su 23000 iscritti!

Continueranno anche le tante iniziative a favore delle ginnaste societarie ed esterne, con l'organizzazione di avvincenti masterclass dove le partecipanti potranno incontrare ed allenarsi con le campionesse di Serie A, Estaritmica, il campus estivo permanente e il 12 e 13 di luglio la Sun Cup, torneo nazionale per Club che porterà a Settimo Torinese squadre provenienti da tutta Italia.

Ma prima di tutto, il mondiale di Sofia, con le nostre azzurrine in pedana il 21 e 22 giugno.