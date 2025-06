Finali Nazionali U17 Eccellenza: Allianz Derthona sfiora la rimonta ma cade all’esordio contro Ferrara

Prima parte di gara in salita per i Leoni che, nonostante il recupero del primo mini parziale, faticano a rimbalzo e in transizione andando all’intervallo lungo sotto di 9 lunghezze, 32-23. Rientro in campo sulla stessa linea dei primi due quarti dove la formazione bianconera subisce un altro parziale negativo di 12-2 andando per la prima volta in doppia cifra di svantaggio. Pronta reazione dell’Allianz che, azione dopo azione, racimola punti fino al -6: si va all’ultimo periodo di gioco sul 48-42 in favore degli emiliani. Tortona continua con la rimonta arrivando a un solo possesso di svantaggio (55-52 al 36’), pareggia alla soglia dei due minuti dalla fine a quota 57 con il canestro più tiro libero segnato da Bellinaso. I bianconeri sbagliano la possibilità di andare in vantaggio con Bresciani e subiscono il 6-0 emiliano che fa la differenza, per il 63-57 conclusivo.

Domani il Derthona affronterà alle ore 20 al PalaFuccelli della cittadina toscana la vincitrice della gara tra Victoria Libertas Pesaro e Orange1 Bassano. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social Italbasket.

Vis 2008 Ferrara – Allianz Derthona Tortona 63-57

Parziali (17-8, 32-23, 48-42)

Ferrara: Leprini 8, Caporusso ne, M. Cerlinca, D. Cerlinca 2, Cappozzo, Azzolin 3, Costaglione 14, Bonora, Segato 5, Zagnoni 1, Ficetti 21, Cissè 9. All. Santi.

Derthona: Dusio ne, Flueras 4, N. Chikal ne, Obakhavbaye 2, Di Meo 14 (8 rb) Wilkinson 8, Quaroni 7, Bresciani 7 (6 rb) De Santis, Gilli, Mattioli ne, W. Bellinaso 15. All. Talpo, ass. Pernigotti, Albasini.