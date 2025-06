Al Country Cuneo Riccardo Piatti in stage. L’Over 50 Maschile terza in Italia

Sarà un 19 giugno speciale al Country Club con un ricco programma che partirà alle ore 10 e si concluderà a partire dalle ore 16,30 con una tavola rotonda nella quale il personaggio da non perdere sarà il noto coach internazionale Riccardo Piatti che in una tavola rotonda parlerà dei "Segreti dei campioni". Il coach lombardo, da molte stagioni in pianta stabile nel suo Patti Tennis Center a Bordighera, di grandi astri del tennis mondiale ne ha allenati. Tra questi Jannik Sinner, che con lui e il suo staff entrò per la prima volta tra i top ten ATP, il croato Ivan Ljubicic (che incontrò giovanissimo alle Pleiadi) con il quale fece un gran percorso portandolo al posto numero 3 ATP. E ancora Milos Raonic, anche in questo caso best ranking di numero 3 ATP, e il francese Richard Gasquet. Anche in questo caso il transalpino grazie alle "cure" di Piatti fece l'ingresso tra i migliori 10 giocatori al mondo.

Piatti sarà al Country grazie alla collaborazione in essere tra il Club e la Concessionaria Gino S.p.A.

Dalle ore 10 alle ore 13 ci sarà uno stage con gli atleti del settore agonistico del club selezionati dal direttore tecnico Moreno Baccanelli. Dalle ore 14,30 alle ore 16,30 la giornata proseguirà con uno stage riservato ai clienti Gino Auto.

Intanto è ufficiale il sorteggio play-out per la formazione di serie B2 maschile, giunta quarta al termine dei gironi, con un po' di sfortuna nel doppio decisivo contro il Villaforte Tennis e Padel.

Il Country giocherà il 22 giugno la sfida di andata contro Cremona e quella di ritorno in casa dei rivali il 29 giugno.

Ottima prova della formazione Over 50 del Country Club Cuneo che ha chiuso al terzo posto a Marina di Massa la Final Four nazionale di categoria, grazie al successo contro Cervia: «Un risultato brillante - ha commentato il presidente del Country Club Cuneo - che ha confermato il valore e la grande passioni dei nostri tennisti Over». La formazione di serie C femminile ha lottato in casa nella sfida del tabellone nazionale contro le forti portacolori dell'EUR che si sono imposte per 4-0. Domenica prossima le piemontesi faranno visita alle tenniste romane: «Complimenti - ha proseguito il presidente - alle nostre ragazze per l'impegno profuso al cospetto delle favorite dell'EUR». Le portacolori del Country, al di là dello score, hanno dato il massimo in campo, dal primo all'ultimo 15 a testimonianza di come hanno saputo ben interpretare il campionato fin dalle sue battute iniziali.