Sabato 14 giugno si è svolto un raduno riservato alle categorie Cadetti e Allievi C , finalizzato alla formazione degli equipaggi regionali in vista del Festival dei Giovani . Una splendida giornata di sport e condivisione, che ha visto la partecipazione record di 75 giovani atleti provenienti da 10 società piemontesi : Amici del Fiume, Armida, Candia, Cannero, Caprera, Cerea, CUS Torino, Esperia, Omegna e Lago d’Orta .

La mattinata si è aperta presso la Canottieri Armida, con una sessione di prove su barche corte (singolo e due senza), durante la quale sono state effettuate partenze per un totale di due ore. Dopo il pranzo condiviso, il programma è proseguito presso la Canottieri Esperia, dove si è tenuta una riunione tecnica con tutti gli allenatori. In quell’occasione sono stati analizzati i risultati delle prove mattutine e sono stati composti gli equipaggi più competitivi, selezionando gli atleti che hanno ottenuto le migliori prestazioni. A seguire, gli equipaggi formati sono scesi in acqua sotto la guida dei tecnici.

Al Festival dei Giovani il Piemonte sarà rappresentato in tutte le specialità: quattro di coppia Allievi C, quattro di coppia Cadetti, quattro senza, otto e otto mix Cadetti. Un’esperienza altamente formativa e partecipata, che conferma la vitalità e la qualità del movimento remiero giovanile piemontese.