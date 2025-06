Reale Mutua Fenera Chieri ’76: Anastasia Cekulaev è la prima novità del reparto centrale

«Chieri ha obiettivi chiari e un grande progetto davanti a sé. Fin da subito mi è stata dimostrata tutta la professionalità che c’è all’interno e all’esterno del club – le prime parole da biancoblù di “Ceku”, il nomignolo con cui le piace essere chiamata – Da avversaria Chieri mi ha dato l’impressione di essere una grande famiglia dove tutti sono impegnati nel perseguire un obiettivo comune».

La nuova centrale della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si definisce una giocatrice «Appassionata e ambiziosa che ama lavorare sodo. È davvero importante per me essere una persona di mentalità aperta e un’ottima compagna di squadra», mentre fuori dal campo racconta di sé che le piace «Leggere libri, prendere un caffè, incontrare amici e visitare nuovi posti».

Infine i propositi per la prossima stagione: «Crescere come giocatore e anche come persona, mentalmente e fisicamente, e divertirmi, sperimentare cose nuove con le mie nuove compagne e lo staff raggiungendo gli obiettivi che ci prefiggiamo. Non vedo l’ora di iniziare. A presto, Chieri!».