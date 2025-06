Cuneo Volley: l’U13 del conquista il quinto posto al Trofeo 0.13 Città di Treviso CMB

Ottima prestazione per i ragazzi dell’ Under 13 al Trofeo 0.13 Città di Treviso CMB , andato in scena venerdì 13 e sabato 14 giugno. I giovani biancoblù hanno partecipato al prestigioso torneo grazie al terzo posto conquistato alla Fano Thirteen Cup dello scorso aprile, guadagnandosi così il diritto di sfidare alcune delle migliori realtà giovanili del panorama nazionale.

Il percorso dei Fiöi è iniziato in salita: nella mattinata di venerdì, infatti, i ragazzi hanno affrontato i Leoni Avezzano, squadra che si è poi classificata al terzo posto nella classifica finale, uscendo sconfitti per 2-0. Rapida, però, è arrivata la reazione: nella seconda partita del girone i biancoblù si sono imposti per 2-1 contro i pari età della Pallavolo Padova, piazzandosi così al secondo posto del gironcino iniziale. Nel pomeriggio, la squadra ha proseguito con due ottime prestazioni: prima un netto 2-0 contro Montesi Volley Pesaro, poi una combattutissima vittoria per 2-1 contro Trentino Volley. Grazie a questi risultati, i ragazzi allenati dai coach Marino e Barbiero hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale.

Nella mattinata di sabato, i biancoblù hanno affrontato i futuri campioni del Colombo Volley Genova, cedendo 2-0 al termine di una gara intensa. Nelle ultime due partite del torneo, valide per le posizioni dal 5° all’8° posto, i nostri ragazzi hanno prima superato per 2-0 il Futura Volley Cordenons, e infine vinto in rimonta per 2-1 contro il Volley Game Falconara, conquistando così un bellissimo quinto posto finale su 24 squadre partecipanti. Un'altra grande esperienza di crescita, tecnica e umana, per un gruppo che continua a dimostrare carattere, determinazione e qualità.

Al termine del Trofeo 0.13 Città di Treviso CMB, Andrea Marino, coach dell’Under 13 biancoblù, ha voluto commentare con soddisfazione il percorso dei suoi ragazzi, sottolineando l’impegno, la crescita e lo spirito di squadra dimostrati in ogni partita: «Chiudere tra le prime cinque squadre d’Italia è un risultato che ci riempie d’orgoglio. Quando abbiamo iniziato questa stagione con i ragazzi, sapevamo di avere un gruppo promettente, ma arrivare a questo livello, con questa determinazione e questa qualità di gioco, è qualcosa che va oltre le aspettative. Abbiamo affrontato un percorso lungo e impegnativo, fatto di allenamenti intensi, sacrifici, delusioni e grandi soddisfazioni. E ogni singolo atleta ha dato tutto, ogni giorno, con serietà e passione. Durante il torneo abbiamo incontrato realtà molto forti, come Avezzano, Trento e Genova. Nonostante ciò, i nostri ragazzi hanno sempre risposto con carattere, intelligenza e spirito di squadra. Ci siamo conquistati ogni punto con il lavoro e con la testa, e questo quinto posto non è solo un piazzamento: è il simbolo di una crescita tecnica e umana che ci rende davvero felici. Voglio ringraziare il direttore tecnico Mario Barbiero per il sostegno durante la stagione e durante il torneo, il mitico Dok per aver tenuto al top della condizione i ragazzi, Mauro Rizzo, Andrea Testa e Giulia Merola. Un grande grazie va anche ai genitori, che non hanno mai fatto mancare il loro sostegno, e soprattutto ai ragazzi, che hanno dimostrato maturità e impegno. Più che un traguardo, questo è un punto di partenza. Abbiamo seminato tanto e ora iniziamo a vedere i primi frutti. Ma la cosa più bella è sapere che questi ragazzi torneranno in palestra con ancora più fame, con il sorriso di chi ha vissuto un sogno e la voglia di costruirne altri».

A fine torneo ha parlato anche il capitano Riccardo Sottile, portavoce del gruppo, condividendo emozioni e soddisfazione per l’esperienza vissuta: «Siamo contenti di questa bellissima esperienza. Già aver partecipato a questo torneo è stato un grandissimo risultato, e aver chiuso al quinto posto è stato straordinario. Al di là del risultato sportivo, è stata un'esperienza stupenda che ci porteremo dentro per lungo tempo. Per molti di noi è stato l’ultimo appuntamento con l’Under 13 e aver concluso così l’anno è motivo di grande soddisfazione».

Under 13 Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo: Belvolto L., Buttafarro S., Dho S. (Villanova Volleyball), Gastaldi M., Marchisio M., Paz y Mino Ruales C.,Ponticiello T. (Tagliolo Volley), Silumbra F., Sina A., Sottile R., Valente F. (PGS Jolly). Allenatore: Andrea Marino. Allenatore: Mario Barbiero.