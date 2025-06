BCC Derthona: Anastasia Conte è il primo volto nuovo

LA CARRIERA – Nata a Torino il 9 dicembre 2000, Anastasia muove i primi passi nella pallacanestro nella sua città natale, facendo il proprio debutto nella massima serie a 16 anni, nel 2016, con la Pallacanestro Torino. Nel 2018 Conte si trasferisce alla Libertas Moncalieri, in Serie A2: nel biennio trascorso in squadra la guardia classe 2000 si afferma come una delle giovani più interessanti del campionato.

Nel primo anno, la formazione piemontese raggiunge la finale di Coppa Italia (persa contro Crema) e la semifinale playoff, mentre nel secondo anno occupa il primo posto in graduatoria nel Girone Nord sino all’interruzione dei campionati a causa del Covid-19.

Nel 2020/21 si trasferisce ad Alpo, militante nel Girone Nord del campionato di Serie A2. Con le sue prestazioni (22.7 punti di media) guida la squadra sino alla finale di Coppa Italia 2020, che si disputa a settembre come primo evento ufficiale di ripresa dei campionati. La squadra veneta conclude la stagione regolare al quinto posto, venendo eliminata da Moncalieri in semifinale playoff. Conte produce 14.8 punti di media in stagione, confermando la propria crescita.

Al termine dell’annata, Anastasia si trasferisce a Crema, dove rimane fino al 2023: nel 2021/22 è tra le grandi protagoniste della squadra che, allenata da Mirco Diamanti, conquista la doppietta Coppa Italia di A2-promozione in Serie A1, perdendo solo una partita in tutto l’anno (gara 1 di semifinale playoff contro il Sanga Milano). Nel 2022/23, in Serie A1, la guardia classe 2000 produce 10 punti di media e contribuisce al raggiungimento dei playoff della squadra lombarda. In questa esperienza è compagna di squadra di Francesca Melchiori, che ritrova ora al BCC Derthona.

Dopo il biennio a Crema, Conte fa il proprio ritorno in Veneto, disputando il 2023/24 con la canotta dell’Alama San Martino di Lupari. Le Lupe concludono la regular season al settimo posto e chiudono la stagione ai quarti di finale contro Schio: Anastasia produce 10.8 punti di media e condivide l’esperienza con Arianna Arado, che ritrova ora al BCC.

Nella stagione appena conclusa, Conte indossa la canotta del Geas Sesto San Giovanni, con cui disputa sia il campionato che l’EuroCup (per lei debutto nella competizione): in A1 produce 6.1 punti di media, mentre nell’avventura europea 4.5 a gara.

Conte ha fatto la trafila delle Nazionali giovanili, partecipando a Eurobasket Under 18 nel 2018 e vincendo Eurobasket Under 20 nel 2019 con la canotta Azzurra. Nel 2023 è stata selezionata tra le atlete che hanno fatto parte del Green Team, mentre a febbraio 2025 ha preso parte al raduno della Nazionale senior nella finestra di qualificazione a Eurobasket Women 2025, senza però debuttare in una gara ufficiale. Ora Anastasia arriva all’Autosped BCC Derthona per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.