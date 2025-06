Grande successo per la seconda edizione di “Just For Kids”  

Si è svolta questa mattina, presso l’impianto universitario del CUS Torino in via Panetti 30, la seconda edizione di “Just For Kids” , l’evento dedicato ai bambini che rappresenta una delle tappe di avvicinamento all’edizione 2026 di Just The Woman I Am .

Protagonisti oltre 200 bambini dell’Estate Ragazzi di APS Omnia, organizzata in collaborazione con CUS Torino, per una mattinata speciale all’insegna del gioco, del benessere e dei valori che da sempre contraddistinguono JTWIA: prevenzione, corretti stili di vita, inclusione e parità di genere.

Numerose le attività proposte grazie alla partecipazione dei sostenitori dell’iniziativa, che hanno reso l’esperienza ancora più coinvolgente e donato gadget ai piccoli presenti:

“ Frutta Party ” di Battaglio ,

” di , “ Schiva e calcia ” a cura di KING

” a cura di “ L’equilibrista ” di Studio Medico Statuto

” di “ A tutto canestro ” e “ Beach volley ” a cura di CUS Torino

” e “ ” a cura di “ L’uovo amico ” di Fantolino

” di “ Gioca con la mente ” dell’ Università di Torino

” dell’ “ Spugna splash ” di CUS Torino

” di “Lancia e centra, sfida il robot!” a cura del Politecnico di Torino

A sottolineare il valore simbolico e sociale dell’iniziativa, le parole del Presidente del CUS Torino, Riccardo D’Elicio: «Aver coinvolto l’Università e il Politecnico di Torino in questo evento rappresenta per noi un segnale importante di collaborazione e impegno condiviso. Vedere il mondo accademico unirsi a un’iniziativa dedicata ai più piccoli ci fa ben sperare: i bambini sono il nostro futuro, e se oggi riescono ad avvicinarsi ai valori di Just The Woman I Am – prevenzione, inclusione, rispetto, benessere e parità di genere – potremo davvero costruire insieme una società migliore, più consapevole e più equa».

Just For Kids si conferma così un appuntamento fondamentale per diffondere fin dalla giovane età una cultura del benessere, della partecipazione in condivisione e del rispetto. Un evento che coniuga divertimento ed educazione, in pieno spirito Just The Woman I Am.