Saluzzo: inaugurato il nuovo campetto da basket al parco “La Rosa Bianca”

È stato ufficialmente inaugurato il nuovo campetto da basket all'interno del parco “La Rosa Bianca” , un intervento che rappresenta il ripristino di uno spazio storico, per oltre quarant’anni punto di riferimento per generazioni di cestisti saluzzesi e della provincia di Cuneo.

Il campetto ha attraversato numerose trasformazioni nel tempo. Nato come semplice prato tra i due plessi delle scuole medie, è stato poi realizzato un primo campo in asfalto, con alberi che ostacolavano i tiri dagli angoli e canestri massicci e ingombranti. Nei primi anni Duemila è avvenuto un primo significativo restyling: rimozione degli alberi, nuovi canestri più funzionali e superficie in tartan.

Nel 2023 il campo è stato smantellato per consentire i lavori di costruzione della nuova mensa scolastica, realizzata dal Comune con fondi PNRR a servizio degli istituti scolastici adiacenti. Concluso il cantiere, il campo è stato finalmente ripristinato, questa volta in una posizione suggestiva: sul tetto della nuova mensa.

L’intervento, portato a termine nel 2025, ha regalato alla città un campetto completamente rinnovato, con superficie in resina, canestri moderni e una decorazione grafica avveniristica, frutto di un percorso partecipato in due fasi. La prima ha coinvolto gli studenti delle scuole superiori locali, chiamati dal Comune a proporre idee e spunti visivi. I simboli più ricorrenti – il Monviso, la Torre Civica, lo stemma cittadino e la Rosa Bianca – sono stati il punto di partenza per il lavoro creativo dello studio Truly Design, incaricato della progettazione artistica. Dopo una serie di revisioni condivise, è nata la proposta definitiva, oggi visibile sul campo.

La comunità cestistica locale accoglie con entusiasmo il ritorno del basket da campetto nel cuore della città. Il primo appuntamento ufficiale è fissato per sabato 21 giugno, quando si disputerà un quadrangolare Under 19 con atleti provenienti dal vivaio della Pallacanestro Saluzzo.

L’inaugurazione è stata accolta con grande entusiasmo dai cittadini: numerosi curiosi si sono affacciati al cantiere durante le fasi di realizzazione e il video promozionale dell’iniziativa ha già raccolto ampi consensi online.

Il basket di strada, con le sue regole non scritte fatte di palleggi arditi, falli ignorati per orgoglio e sfide infinite tra amici, ritrova così la sua casa naturale. Un segnale forte per una città che, pur militando in DR1 con una prima squadra composta esclusivamente da atleti locali, continua a riempire il palazzetto ogni sabato e coinvolge oltre 350 bambini nel settore minibasket.

Il nuovo campetto “La Rosa Bianca” non è solo un campo da gioco: è un simbolo di comunità, partecipazione e identità sportiva.