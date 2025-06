Il circuito Dodecarun riparte dalla pista di Cuneo, dove domenica 22 giugno si disputerà un 3000 metri nell’ambito del Memorial Walter Merlo , la manifestazione organizzata dall’ Atletica Cuneo per ricordare il mezzofondista azzurro scomparso nel 1998, a 33 anni di età, in un incidente in montagna sul Corno Stella.

«Siamo curiosi di vedere come l’adesione a Dodecarun impatterà sul numero dei partecipanti», commenta Josè Bencosme, azzurro dei 400 ostacoli e direttore tecnico dell’Atletica Cuneo, società organizzatrice dell’evento, che oltre ai 3000 metri validi per Dodecarun prevede anche prove sui 100, 400, 800, 300 ostacoli, salto in lungo e lancio dei giavellotto in campo maschile, 100, 400, 800 100 ostacoli e lungo in campo femminile. Le iscrizioni si chiudono giovedì 24. «Nelle passate edizioni – continua Bencosme – sui 3000 abbiamo avuto una trentina di iscritti, quest’anno potrebbero essere il doppio».

I 3000 metri erano forse la gara preferita di Merlo, 16 volte azzurro in carriera, che sulla distanza ha partecipato tre volte ai Campionati Europei indoor, con un sesto posto a Madrid 1986 come miglior risultato, nella gara in cui l’attuale presidente della Fidal Stefano Mei conquistò la medaglia d’argento. Nello stesso, anno, a Budapest stabilì il suo primato personale con 7’47”61. Questi gli altri primati personali dello sfortunato atleta cuneese: 13’37”71 (5000 metri, 1989), 28’39”4 (10000 metri, 1984 da junior), 1.03’52” (mezza maratona, 1994), 2.17’37” (maratona, 1997).

Il circuito Dodecarun prevede venti gare tra pista, strada e cross: la graduatoria sarà stilata calcolando i dodici migliori punteggi. I primi 10 delle classifiche assolute maschili e femminili saranno premiati con una stella Dodecarun (in oro 18k e diamanti con valore a scalare da 6.350 a 1.100 euro). Il montepremi si completa con buoni dal valore complessivo di 10.000 euro per le venti categorie in gara. Complessivamente, Dodecarun mette in palio premi per circa 70.000 euro.

Queste le classifiche del circuito dopo sette prove:

UOMINI. 1. A. Cafasso (Alpi Apuane) 364 punti; 2. Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) 340; 3. Sovera (Atletica Saluzzo) 320; 4. Carrera (Casone Noceto) 300; 5. Perardi (Sport Project VCO) 240; 6. Fontana (Fulgor Prato Sesia) 240; 7. Davide Cane (Frecce Bianche) 206; 8. Ferrato (Atletica Saluzzo) 190; 9. Hafid (Atletica Alessandria) 186; 10. Zanotti (Atletica Pinerolo) 160. Classifiche di categoria: JPSM 1. A. Cafasso (Alpi Apuane) 372; SM35 1. Sovera (Atletica Saluzzo) 358; SM40 1. Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) 408; SM45 1. Chiocchi (Borgaretto ’75) 118; SM50 1. Zanotti (Atletica Pinerolo) 322; SM55 At1. Cazzato Corciulo (Run of Made) 120; SM60 1. Chiabrera (Brancaleone Asti) 206; SM65 1. Zucca (Acquirunners) 208; SM70 1. Torti (Verdenero) 110; SM75+ Sasso (Verdenero) 80.

DONNE. 1. S. Cafasso (Battaglio Cus Torino) 520 punti; 2. Ferro (Vittorio Alfieri Asti) 288; 3. Borello (Atletica Canavesana) 262; 4. Cammaleri (Borgaretto ’75) 148; 5. Primo (Borgaretto ’75) 180; 6. Menditto (Atletica Alessandria) 176; 7. Cavalieri (Sisport) 162. 8. Zampaglione (Battaglio Cus Torino), Mazzolini (GAV Verbania) e Vanni (Sport Project VCO) 150; Classifiche di categoria: JPSF 1. S. Cafasso (Battaglio Cus Torino) 520; SF35 1. Cerutti (Sport Project VCO) 140; SF40 1. L’Epee (Roata Chiusani) 130; SF45 1. Gioia (Giannonerunning) 122; SF50 1. Ferro (Vittorio Alfieri Asti) 190; SF55 1. Cammaleri (Borgaretto ’75) 258 SF60 1. Definis (Borgaretto ’75) 178; SF65 1. Gallia (Verdenero) 114; SF70 1. Simoni (Bergamo Stars) 60; SF75+ 1. Monasterolo (Borgaretto ’75) 120.

Classifiche complete e regolamento su www.dodecarun.it e www.irunning.it