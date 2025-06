Un regista americano per la Bertram: da Ludwigsburg arriva Ezra Manjon

Bertram Derthona Basket comunica di aver trovato un accordo per l’ingaggio della point guard americana Ezra Manjon . Classe 2000, 180 cm d’altezza per 77 kg, uscito dal college di Vanderbilt, a Tortona il play statunitense sarà alla sua seconda esperienza europea dopo l’anno da rookie vissuto nella passata stagione all’MHP RIESEN Ludwigsburg nel campionato tedesco. In Bundesliga il neoacquisto del Derthona ha prodotto 13.5 punti (27 contro Chemnitz come punta massima), 2.8 rimbalzi, 3.5 assist e 1.0 recupero per 10.0 di valutazione nei 30.2 minuti di media giocati nelle 32 gare di regular season.

Cifre migliorate nella FIBA Europe Cup, dove ha guidato la sua squadra fino al quarto di finale perso contro il JDA Dijon dopo un ruolino di 11 vittorie e 1 sola sconfitta, chiudendo la competizione con 13.6 punti, 2.5 rimbalzi, 4.7 assist, 1.4 rubate e 15.2 di valutazione in 28.3 minuti in 14 gare complessive, tirando con il 58.7% da due, il 33.3% da tre e il 74.2% ai liberi.

DICHIARAZIONI

«Sono davvero felice e carico per questa nuova avventura. Non vedo l’ora di essere a Tortona, conoscere gli allenatori, i compagni di squadra e i tifosi», le prime parole di Ezra da giocatore bianconero.

LA CARRIERA

Nato ad Antioch, California, il 3 dicembre 2000, dopo gli anni liceali alla Heritage High School con cui ha vinto due campionati dello stato californiano, Manjon ha vissuto cinque anni al college suddivisi tra i primi tre alla UC Davis e gli ultimi due a Vanderbilt, chiudendo la sua esperienza NCAA con un career-high di 29 punti realizzato proprio alla sua ultimissima partita con i Commodores contro Arkansas nel SEC Tournament. Mentre il record personale di assist sono i 9 serviti in una sfida contro Kentucky. Nel suo quinto e ultimo anno ha viaggiato a 14.7 punti, 3.2 rimbalzi e 3.8 assist per gara, terminando l’intera esperienza collegiale con medie di 13.2 punti, 3.0 rimbalzi e 3.7 assist in 31.3’. Diversi i riconoscimenti personali ottenuti, l’inserimento nel SEC All-Tournament Team nell’anno da senior, la nomina per tre volte nell’All-Big West Selection più il premio di freshman dell’anno della conference durante la sua permanenza a UC Davis. Quindi, la trasvolata oceanica per debuttare in Europa in Germania e ora l’arrivo al Derthona.