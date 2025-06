Basket Torino e Matteo Ghirlanda ancora insieme nella prossima stagione

Ghirlanda, costretto a fermarsi nel finale dell’ultima stagione a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, sta continuando con determinazione il proprio processo riabilitativo dopo l’intervento chirurgico. Nonostante lo stop, la società ha voluto rinnovare la propria fiducia nel giocatore, condividendo con lui un percorso che prevede un recupero graduale e un rientro in campo nel corso del prossimo campionato di Serie A2 Old Wild West.

Giocatore dotato di notevoli caratteristiche fisiche e atletiche per giocare entrambi i ruoli di ala, Ghirlanda ha mostrato, nelle prime due annate sotto la Mole, una crescente solidità tecnica e mentale, affermandosi come un elemento chiave per gli equilibri della squadra, soprattutto grazie a un’eccellente attitudine e duttilità difensiva. Prima dell’infortunio, stava dimostrando un’evoluzione significativa del proprio gioco anche nella metà campo offensiva.

LE DICHIARAZIONI

Matteo Ghirlanda (giocatore): «Sono molto felice di aver rinnovato il mio contratto con Basket Torino, che per me rappresenta ormai una seconda casa. Dopo l'infortunio, non è stato un periodo semplice per me, ma il sostegno ricevuto in questi mesi è stato fondamentale. Voglio ringraziare sinceramente il coach, il direttore generale e tutto lo staff tecnico e medico per la fiducia e la vicinanza quotidiana. Vorrei rivolgere in particolare un ringraziamento ai tanti tifosi che mi hanno manifestato stima e affetto. Sto lavorando con determinazione per tornare in campo e dare il mio contributo alla squadra. Non vedo l’ora di ricambiare, sul parquet, tutto l'affetto e il supporto che ho ricevuto».

Paolo Moretti (allenatore): «Siamo molto contenti di proseguire il nostro percorso con Matteo. Ripartiamo insieme, lo aspettiamo a braccia aperte con l’obiettivo chiaro di un suo inserimento a stagione in corso. Crediamo fortemente che il suo rientro in campo possa rappresentare una spinta in più per la nostra squadra e un’addizione importante da metà stagione in avanti. Sono felice che Matteo faccia parte del nostro progetto anche il prossimo anno».

LA CARRIERA DI MATTEO GHIRLANDA

Nato a Roma, Ghirlanda cresce nel vivaio della Stella Azzurra, dove svolge tutta la trafila delle giovanili dal Minibasket all’Under 20, vincendo lo Scudetto Under 18 e raggiungendo la semifinale nazionale con l’Under 20. L’esordio tra i senior con il club capitolino arriva nella stagione 2019/20, nel campionato di Serie B: in 22 partite giocate segna 6.9 punti e cattura 4.9 rimbalzi di media. Nello stesso anno registra le sue prime presenze in Serie A2 con la maglia di Roseto. Nel 2020/21 torna a vestire la maglia della Stella Azzurra prima di passare a Casale Monferrato dove trascorre le due stagioni successive. Nel 2022/23 registra il suo record realizzativo in una partita di Serie A2, mettendo a referto 17 punti contro la squadra con la quale è cresciuto, la Stella Azzurra Roma. Nel 2023 è arrivata la chiamata di Torino: nei suoi primi due anni sotto l