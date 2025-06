L’Allianz Derthona saluta le Finali Nazionali U17 Eccellenza: Trento vince lo spareggio

L’Allianz Derthona saluta le Finali Nazionali U17 Eccellenza di Chiusi (SI): all’Estra Forum l’Aquila Basket Trento vince lo Spareggio pre-Quarti per 80-66. Per i Leoni si chiude così una stagione da vice campioni del Piemonte e da quarti in un girone interregionale di ferro, l’unico ad avere quattro squadre qualificate alle finali e presenti tra le migliori dodici d’Italia.

Partenza difficile per Tortona, mentre Trento trova tanti punti da oltre l'arco per il 10-0 dopo 2' con Triggiani e Machetti protagonisti. Rompe il ghiaccio per i bianconeri la tripla di Quaroni, ma Trento trova comunque modo di aumentare il suo massimo vantaggio con il 15-3 dopo l'ennesimo canestro da tre, stavolta ad opera di Barra. La riscossa tortonese è firmata da Bresciani, 9 punti nel primo periodo per favorire il ritorno a -4, 20-16 all'8'. Poi il finale più favorevole ai trentini, nei quali si evidenzia l'impatto dalla panchina di Niang, +4 Aquila alla prima minipausa. Nel secondo periodo Tortona fatica ancora concedendo troppo agli avversari sulle penetrazioni, la squadra bianconera non si dà per vinta e prova a rientrare in partita trovando ottimi tiri, anche se all’intervallo lungo il punteggio è 52-38 per gli avversari.

La differenza al tiro dall’arco continua ad essere determinante per la squadra trentina che aumenta sempre di più il divario, le squadre entrano nell’ultimo quarto sul 69-53 in favore dell’Aquila. Il 12-0 di parziale ad inizio periodo fa riaccendere le speranze al Derthona che si riporta a -4 a 5’ dal termine, ha anche l’opportunità del -1 ma sbaglia il tentativo e rapidamente Trento torna sulla doppia cifra di vantaggio. La formazione allenata da Vanni Talpo non riesce nell’ennesimo tentativo di recupero e chiude così la sua permanenza alle Finali Nazionali.

Aquila Basket Trento – Allianz Derthona Tortona 80-66

Parziali (24-16, 52-38, 69-53)

Trento: Della Bernardina 9, Santini 3, Fezzani 2, Vergnaghi 6, Niang 18, Cattapan ne, Chemelli, Barra 15, Alba 4, Krizman, Triggiani 13, Machetti 10. All. Gilmozzi.

Derthona: Dusio ne, Flueras 6, Mattioli ne, Obakhavbaye 2, Di Meo 18, Wilkinson 1, Quaroni 5, Bresciani 14, Gilli 6, Zampaloni, De Santis 4, W. Bellinaso 10. All. Talpo, ass. Pernigotti, Albasini.