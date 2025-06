Al via la seconda edizione del Para Standing Tennis ITF European Open 

Dopo il successo della prima edizione in assoluto del Campionato Mondiale , organizzata lo scorso anno con la partecipazione di un centinaio di atleti e atlete provenienti da tutto il mondo, il Para Standing Tennis è pronto a tornare sul territorio torinese con l’ ITF European Open . La manifestazione, organizzata da Bionic People in collaborazione con l 'International Tennis Federation (ITF) , si svolgerà dal 21 al 23 giugno presso il Monviso Sporting Club di Grugliasco (Corso Allamano 25). In continuità con gli scorsi anni, la disciplina verrà ospitata dove ha trovato la sua casa italiana fin dal primo torneo dimostrativo (2022).

IL PARA STANDING TENNIS - Il Para Standing Tennis è il tennis paralimpico giocato in piedi da persone con disabilità ad arti superiori e inferiori e da persone con acondroplasia: la disciplina, nata dal basso grazie ad un movimento sportivo in grado di attirare rapidamente centinaia di giocatori e giocatrici in tutti i continenti, ha recentemente ottenuto riconoscimento internazionale e per il futuro punta ad entrare ufficialmente nella "famiglia" paralimpica. A guidare l'organizzazione dello European Open sarà ancora una volta Gregory Leperdi, ex campione di parasnowboard e para ice hockey (con quattro partecipazioni ai Giochi Paralimpici Invernali) diventato uno dei principali ambasciatori del para standing tennis a livello mondiale.

Atleti e atlete scenderanno in campo, sia in singolo che in doppio, classificati nelle seguenti categorie:

PS1 : disabilità agli arti superiori;

: disabilità agli arti superiori; PS2 : disabilità agli arti inferiori con buona mobilità residua;

: disabilità agli arti inferiori con buona mobilità residua; PS3 e PS4: disabilità agli arti inferiori con ridotta mobilità residua e persone con acondroplasia (2 rimbalzi consentiti come nel tennis in carrozzina).

GLI ATLETI E LE ATLETE - Gli iscritti e le iscritte sono in totale 45, provenienti da 15 nazioni (Australia, Austria, Brasile, Camerun, Cile, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Regno Unito, Repubblica Dominicana, Stati Uniti, Venezuela) e da 4 continenti (Africa, America, Europa e Oceania). Tra i favoriti, torneranno a Grugliasco i Campioni Mondiali dello scorso anno Alex Hunt (PS1, Nuova Zelanda), Daniel Scrivano (PST3-4 Maschile, Stati Uniti) e Georgia Routledge (PST3 Femminile, Regno Unito) accompagnati dai finalisti Thalita Rodrigues (PST1, Brasile) e Matthew Grover (PST2 Maschile, Regno Unito); gli italiani saranno invece 9. Insieme a loro ci saranno, ancora una volta, alcune celebrità come l'attrice, modella e influencer Paola Antonini (Brasile) e l'attore comico e presentatore televisivo Adam Hills (Australia), che proprio nel 2024 ha girato al Monviso un docufilm sul Para Standing Tennis.

UNA CRESCITA ESPONENZIALE - Grazie a questi numeri, il Para Standing Tennis sta confermando la sua crescita esponenziale: «Sono lieto - afferma il Vice Presidente dell’International Para Standing Tennis Association (IPSTA) e Atleta Paralimpico Gregory Leperdi - di annunciare un passo significativo per la crescita globale del Para Standing Tennis (PST). Abbiamo recentemente firmato un “memorandum of understanding” con l’International Tennis Federation (ITF), sancendo una collaborazione ufficiale volta a promuovere e sviluppare il PST su scala mondiale. Grazie a questo accordo, l’ITF informerà tutte le federazioni nazionali, favorendo una maggiore visibilità e partecipazione alla disciplina. Ad oggi, abbiamo già censito oltre 400 atleti provenienti da 40 nazioni nei 5 continenti, raggiunti unicamente attraverso il passaparola: ora ci attendiamo una crescita esponenziale. Nel 2025, l’ITF patrocinerà quattro tornei internazionali di Para Standing Tennis in Giappone, Spagna, Italia e Stati Uniti — due in più rispetto allo scorso anno. Siamo particolarmente grati al Monviso Sporting Club per l’ospitalità della tappa italiana, giunta alla sua quarta edizione consecutiva. Un ulteriore motivo di orgoglio è la conferma del Politecnico di Torino, che continuerà la sua attività di ricerca sulla classificazione funzionale del PST sotto la guida della Prof.ssa Laura Gastaldi, con il prezioso contributo di Diego Nargiso. Un sentito ringraziamento va infine a Bionic People, associazione di cui sono socio fondatore, per il supporto organizzativo, nonché a sponsor, enti patrocinanti e volontari, il cui impegno rende possibile la realizzazione di questo importante evento sportivo».

Da quest’anno, il percorso è condiviso con Bionic People, associazione che ha l’obiettivo di rivoluzionare il punto di vista sulla disabilità: «È un grande onore - aggiunge il Presidente e Atleta Paralimpico Alessandro Ossola - gestire questo torneo ITF di Para Standing Tennis. La mission di Bionic People è quella di promuovere l’inclusione e la pratica sportiva per tutti e tutte, comprese ovviamente le persone con disabilità: a proposito crediamo che lo sport, e in particolare quelli “di racchetta”, possano essere un ottimo veicolo per trasmettere importanti messaggi. Sperando di poter diventare un punto di riferimento e un partner fidato di FITP e di IPSTA a livello internazionale, vogliamo ringraziare tutti i giocatori, lo staff e gli sponsor che hanno reso possibile un evento così importante; non vediamo l’ora di iniziare questo cammino insieme, consapevoli del potenziale futuro percorso Paralimpico».

Un aspetto particolarmente interessante è quello relativo alla classificazione degli atleti e delle atlete, portato avanti grazie ad una pluriennale collaborazione con il Politecnico di Torino, sancita da un patrocinio ufficiale: «Il progetto che stiamo portando avanti - spiega la Professoressa Laura Gastaldi - con il supporto di Intesa Sanpaolo Innovation Center e Intesa Sanpaolo mira a sviluppare una classificazione evidence-based degli atleti e delle atlete di Para Standing Tennis, basata su dati oggettivi e misurazioni scientifiche. L’obiettivo è quello di creare categorie omogenee al fine di garantire condizioni di gara eque, ponendo le basi per un riconoscimento della disciplina in ambiti sempre più strutturati. Il nostro approccio integra valutazioni sul campo, analisi biomeccaniche in laboratorio e l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale a supporto dei metodi tradizionali. L’iniziativa si inserisce nell’ambito di Sport Hub, ecosistema pubblico-privato che promuove lo sport come leva di inclusione, rinascita personale e partecipazione attiva».

L’entusiasmo per questo nuovo appuntamento con il Para Standing Tennis è condiviso anche dal Comitato Italiano Paralimpico: «Siamo felici - dichiara la Presidente del CIP Piemonte Silvia Bruno - di vedere come il movimento paralimpico continui a espandersi ed evolversi, coinvolgendo un numero sempre maggiore di persone con disabilità differenti. Da questo punto di vista è di fondamentale importanza allargare la base sportiva rendendo lo sport accessibile a tutti e tutte. In discipline come il Para Standing Tennis, lo sviluppo tecnologico gioca un ruolo essenziale: l’utilizzo di protesi sempre più sofisticate da parte di atleti di livello sempre più alto sta permettendo di raggiungere prestazioni sempre più elevate. Ci auguriamo che, anche grazie al riconoscimento dell’ITF, questo sport possa essere sempre più seguito, apprezzato e praticato».

La manifestazione, infine, non potrebbe esistere senza il supporto essenziale degli sponsor come Intesa Sanpaolo: «Per noi - sottolinea Simone Zavatarelli, Responsabile Partnership Commerciali e Sportive – Direzione Centrale Comunicazione e Immagine - è un onore essere al fianco degli organizzatori di questo evento che promuove l'inclusione attraverso lo sport, uno dei valori portanti del nostro Gruppo. Per questo rivolgiamo il nostro più caloroso incoraggiamento agli atleti e alle atlete, a tutto lo staff organizzativo e ai volontari e alle volontarie con l’augurio di vivere una tre giorni di promozione del tennis a 360 gradi».

