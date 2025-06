Arriva la “Coppa Europa” di Tamburello Open 

Il Comitato Regionale Piemonte e il Comitato Provinciale di Asti della Federazione Italiana Palla Tamburello , unitamente alle due Società organizzatrici, la Asd Monale e Asdr Tigliolese , illustreranno, alla presenza degli organi di stampa e delle massime autorità sportive e istituzionali, tutti i dettagli durante la Conferenza Stampa prevista per Lunedì 30 Giugno a Tigliole (At), in Piazza della Vittoria 3, con inizio alle ore 19. La serata sarà condotta da Ivo Anselmo e conterrà al suo interno anche un altro interessante momento per lo sport tradizionale per eccellenza delle colline piemontesi: la presentazione del documentario di Nicolò Cataldo “ A suon di Tamburello ”, dedicato agli anni d’oro del “Grande Viarigi” e interpretato da Filippo Cataldo . A realizzarlo sono Nicola Vernell, Siria Carucci, Samuele Biasin e i contenuti coinvolgono Mimmo Basso, Angelo Mortara, Aldo Marello, Pier Giuseppe Bollo e Alessio Monzeglio .

Nella serata di Venerdì 4 luglio si terrà poi la cerimonia ufficiale di apertura della Coppa Europa a Monale (in piazza Vittorio Emanuele, sotto il Palazzo Comunale) alle ore 19.