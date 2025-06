Asti Padel Teams: sesta Giornata di Campionato CSI

Martedì 17, sul campo 3 dell’Asti Padel, Addominal conquista la sua prima vittoria stagionale (2-1) su I Puntazos che riescono a vincere a fatica solamente il secondo set (7-5) ma devono cedere nel primo (4-6) e nel terzo (2-6).

Sul campo 4 ci sono voluti ben 32 game per stabilire la squadra vincente, con Those Six che perde la sua imbattibilità nei set ma ottiene comunque la vittoria per 2-1 su Arena Padel Team che vince 6-4 il primo set e perde il secondo con il risultato inverso, costringendo poi gli avversari al 5 pari nel terzo: con uno strappo finale di due game a zero, Those Six porta a casa l’incontro evitando il tie-break (5-7).

Mercoledì 18 i casalesi di Benfatto Smash Team approfittano di una F.T.P. Soc. Coop. priva dei suoi pezzi da novanta per vincere il loro primo set stagionale, un meritato 6-2 che li schioda dall’ultimo posto in classifica. Forse troppo appagati dal risultato, si adagiano sugli allori e perdono 6-2 e 6-0 i successivi due set.

Nel campo a fianco l’unico 3-0 di giornata ad opera della capolista A-Team che si sbarazza di Treni Golf Asti Padel con un triplo 6-3 per una prova di forza che serve anche da monito alle dirette concorrenti.

A-Team che mantiene quindi il comando della classifica a 17 punti, seguita da Those Six a tre lunghezze ma con un incontro in meno. Al terzo posto F.T.P. Soc. Coop., con 13 punti, tiene a distanza Arena P.T. (10) che però ha già riposato, seguono quindi Costa e Treni Golf a 9 punti, con i “barbieri” che devono recuperare l’incontro rinviato. I Puntazos perdono sempre più terreno (7), mentre Net King Padel, questa settimana a riposo, deve fare attenzione ad Addominal (3), che non sembra intenzionata a rimanere nella parte bassa della classifica. Chiudono Benfatto S.T., col primo punto ottenuto, e 100k, ancora a zero punti ma con ben due incontri in meno rispetto alle altre.

Saranno ben sette gli incontri della prossima settimana: oltre alle cinque gare previste per la settima giornata e al già citato recupero della sesta, venerdì 27 si svolgerà l’anticipo della nona giornata tra Those Six e I Puntazos.

Martedì 24 Addominal proverà il sorpasso nello scontro diretto con Net King Padel per uscire dalla “zona Bronze” (ultimi tre posti), mentre i Puntazos proveranno a rompere la striscia negativa con Arena Padel Team. Mercoledì 25 big-match tra F.T.P. Soc. Coop. e Treni Golf Asti Padel, una sfida che negli ultimi campionati ha sempre regalato forti emozioni. Giovedì 26 Costa Barber Shop ospiterà al Waya Padel la prima della classe, A-Team, sperando in un fattore campo favorevole, mentre Those Six-100k si svolgerà nella stessa serata ma all’Asti Padel, posticipando di un giorno la gara prevista per mercoledì.