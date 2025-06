Sara Toffolo è una nuova giocatrice del BCC Derthona

LA CARRIERA – Nata a Venezia il 25 settembre 2000, Sara fa il proprio esordio a livello senior con la canotta di Marghera, a 16 anni, conquistando subito il titolo di ‘Miglior Giovane’ del campionato. Rimane a Marghera anche nei due anni seguenti, fino al 2019, continuando il proprio percorso di crescita e chiudendo l’ultima annata in doppia doppia di media (15.5 punti e 13.9 rimbalzi a uscita).

Nel biennio successivo indossa la canotta di San Martino di Lupari, scendendo in campo sia con la formazione militante in Serie A2 che con la Serie A1. Nella prima annata, in A2, viaggia a oltre 12 punti e 12 rimbalzi di media, confermandosi una delle migliori giocatrici del campionato per rendimento medio. Condivide l’esperienza con le Lupe con Arianna Arado, che ritrova ora al BCC Derthona.

Nel 2021/22 si trasferisce in Piemonte, a Moncalieri (in Serie A1), dove contribuisce alla salvezza della squadra con 6 punti e 5 rimbalzi di media. A partire dall’estate 2022 sceglie il progetto della Dinamo Sassari Women, disputando le ultime tre stagioni in Sardegna. Il suo apporto, in terminio statistici, cresce di anno in anno: nella prima annata, la formazione sarda centra il quarto posto in classifica al termine della stagione regolare, concludendo poi la stagione ai quarti di finale playoff. Nel 2023/24 e nel 2024/25 la Dinamo conquista la salvezza in entrambe le occasioni.

In tutti e tre gli anni trascorsi in Sardegna, Toffolo prende parte anche all’EuroCup Women, in cui Sassari ottiene risultati sempre migliori. Nella stagione appena conclusa, con i suoi 6 punti e 5.7 rimbalzi a gara, contribuisce al raggiungimento dei quarti di finale, il miglior risultato nella storia europea della Dinamo Women.

Sara ha svolto tutta la trafila delle Nazionali giovanili, vincendo l’oro agli Europei Under 20 nel 2019, un traguardo condiviso, tra le altre, con Anastasia Conte che ritrova ora al BCC. Ha poi fatto parte delle atlete del Green Team e, successivamente, ha preso parte a raduni e ha debuttato con la canotta della Nazionale senior in occasione della gara giocata contro la Grecia il 9 novembre 2024. Nell’estate 2025 ha preso parte al raduno della Nazionale A in vista degli Europei in corso di svolgimento. Ora arriva al BCC Derthona per iniziare una nuova avventura nella sua carriera.