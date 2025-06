VTT Lagnasco: Giovanni Ferrato vince due tornei under 10. In archivio il Trofeo Karhu

Prosegue l’ottima stagione di Giovanni Ferrato, allievo della Scuola Tennis VTT. Ieri è stato un giorno speciale per lui, essendosi aggiudicato due tornei under 10. Nello specifico ha trionfato a Villanova d’Asti nel Trofeo regionale Dunlop, quindi alle Pleiadi di Moncalieri nel Trofeo Raspini.

In materia di giovani emergenti oggi c’è stata la partenza di un gruppo di allievi della VTT per il Centro Federale FITP del Brallo, con alcuni componenti dello staff tecnico.

Si è concluso con un successo, di numeri e tasso tecnico, il Trofeo Karhu, sui campi della VTT di Lagnasco. La rassegna ha visto in gara oltre 240 iscritti nei 5 tabelloni, di singolare maschile e femminile, doppi e doppio misto. Nel limitato 3.1 femminile a vincere è stata la 3.1 Gloria Amerio che nella sfida per il titolo ha sconfitto 7-5 6-2 la 3.3 Agnese Maia. Per la vincitrice il match più difficile è stato quello di semifinale conquistato al tie-break decisivo, per 10-5, contro la 3.3 Letizia Floris. Sempre in semifinale Agnese Maia aveva eliminato la numero 1 al via, la 3.1 Anna Cugno.

Nel torneo maschile limitato 3.1 Giuseppe Reinaudo ha vinto in finale per ND contro Giovanni Durando, pari categoria e terza testa di serie.

Nel doppio femminile il titolo è andato alla coppia formata da Iris Viti e Marika Cardon, che si sono imposte 6-1 6-3 a Vera Canaparo e Silvia Giuliani.

In quello maschile invece il titolo è andato a Davide Rosso e Luca Rosso, 3.1 il primo e 3.3 il secondo, sulla coppia formata da Daniil Testa e Ivano Bogetti (secondo tandem al via). Una sfida appassionante conclusa dai vincitori sullo score di 5-7 6-4 10-7.

Infine spazio anche al doppio misto che si è chiuso con il successo di Marika Cardon (3.3) e Nicolò Giordano (3.2) per 6-4 6-2 su Ivano Bogetti e Liliana Chiavazza. L’attività della VTT prosegue su più fronti per colorare l’estate di molti altri appuntamenti e offrire ai propri affezionati interlocutori il meglio in ogni settore.

Alle premiazioni del Trofeo Karhu hanno partecipato tra gli altri il sindaco di Lagnasco Roberto Dalmazzo e Enrico Arese, massimo dirigente dell’azienda che veste il club di Lagnasco con il quale ormai da tempo è stata instaurata una partnership.