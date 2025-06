L'Italbaby del progetto di Settimo Torinese entra nella storia

Dopo aver fatto la storia a Tallinn vincendo il primo oro di categoria ai 5 cerchi e laureandosi Campionesse d'Europa e un bronzo nell'All Around, la Squadra Junior di Ginnastica Ritmica si ripete e scrive un altro capitolo della favola dei piccoli attrezzi ai Mondiali di Sofia, in Bulgaria.

La torinese della cantera di Eurogymnica Torino, Chiara Cortese, capitana della squadra, insieme a Flavia Cassano (Iris Giovinazzo), Elisa Maria Comignani (Armonia Chieti), Virginia Galeazzi (Aurora Fano), Ginevra Pascarella (Ritmica Piemonte) ed Elisabetta Valdifiori (Cervia Ginnastica), domenica 22 giugno hanno vinto l'argento alle 10 clavette e il bronzo ai 5 cerchi rispettivamente con il punteggio di 24,200 e di 25,100. Il giorno precedente il sestetto aveva messo paura alle grandi potenza della ritmica raggiungendio un quarto, meritatissimo posto nell'All Around, che aveva lasciato un po' di amaro in bocca.

Certamente la mancata medaglia è servita come ulteriore stimolo per una squadra già motivata fin dalle prime apparizioni, che anche in precdenza aveva mostrato forti doti caratteriali e capacità di lavorare per fini comuni.

Così nel pomeriggio di oggi, domenica, le Farfalline sono scese in pedana a distanza di due ore, regalando, ai tanti supporters azzurri sbarcati nella capitale bulgara, emozioni e performance che rsteranno nelle loro menti, nei loro cuori ma soprattutto negli annuari della ginnastica.

Le ragazze di Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro, tecniche di Eurogymnica Torino, da 10 mesi alla guida della nostra nazionale giovanile che si allena al Pala 200 di Settimo Torinese, all'indomani del Titolo Continentale avevano dato appuntamento agli appassionati di ritmica lanciando una sorta di guanto di sfida: “Ci rivedremo, a Sofia", avevano dichiarato. E così è stato, promessa mantenuta! Il palmares della Squadretta si è così arricchito, regalando alla FGI, allo staff di Eurogymnica, guidato dal Presidente Luca Nurchi e dal DS Marco Napoli, all'Amministrazione Comunale di Settimo Torinese ma soprattutto a tutta l'Italia, 5 medaglie in totale, tra Coppa Europa, Campionati Europei e Mondiali.

L'apparizione di Sofia era per le giovani campionesse il canto del cigno o se vogliamo l'ultimo giro di valzer per un gruppo che ha fatto innamorare tutti gli appassionati della disciplina poiché le 10 atlete concluderanno il loro percorso comune il 25 di giugno a Rimini, ospiti d'onore di Ginnastica in Festa, la grande manifestazione della Federazione Ginnastica d'Italia che quest'anno conta su oltre 20000 partecipanti.

Ma prima grandi festeggiamenti, lunedì sera 23 giugno in piazza della Libertà a Settimo, dove l'Amministrazione, la cittadinanza e tutti i tifosi potranno incontrare le campionesse e celebrare tutti i loro successi.