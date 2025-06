La Bertram firma la guardia-ala Andrea Pecchia

Alto 197 cm per 90 kg, nelle 31 gare giocate con i trentini tra Serie A e torneo tricolore Pecchia ha prodotto 5.3 punti e 4.8 rimbalzi in 18.2 minuti di media, tirando con il 51.9% complessivo dal campo e il 74.1% ai liberi, con 28 presenze in quintetto base. Per lui anche l’esperienza in Eurocup, 3.7 punti e 3.4 rimbalzi in 19.2 minuti le sue cifre stagionali nelle 17 partite in Europa.

DICHIARAZIONI

«Sono molto contento di venire a giocare a Tortona, una società molto ambiziosa», dice il nuovo giocatore dei Leoni. «Basta guardare il nuovo palazzetto, la Cittadella dello Sport. Non vedo l’ora di poter lavorare anch’io con coach Fioretti, che conosco da quando ero a Milano. Sono impaziente di iniziare».

«La duttilità di Andrea, in attacco e in difesa, sarà sicuramente uno dei punti di forza per la nostra squadra», l’innesto di Pecchia viene salutato così da Fioretti. «Andrea, inoltre, è la persona che cercavamo: sempre pronto a relazionarsi in maniera propositiva con i propri compagni. Siamo contenti di accoglierlo».

LA CARRIERA

Nato a Segrate (MI) il 16 novembre 1997, dopo gli anni nelle giovanili milanesi Pecchia ha debuttato nel mondo dei senior con il triennio in Serie A2 alla Blu Basket Treviglio di cui è stato anche capitano, poi l’approdo nel massimo campionato con due stagioni alla Pallacanestro Cantù e un altro triennio alla Vanoli Cremona prima dell’arrivo la scorsa estate a Trento. Oltre alla Coppa Italia 2025, nel suo palmares da senior anche il “triplete” conquistato a livello di A2 con Cremona nel 2022-23 con campionato, Coppa Italia e Supercoppa.