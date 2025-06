Bertram Derthona: nuovi arrivi nello staff 2025-26

L’estate di grandi cambiamenti della Bertram Derthona Basket prosegue nei diversi settori dello staff dei Leoni. Dopo la fresca nomina di Mario Fioretti a capo allenatore, il club bianconero comunica l’arrivo di Andrea Vicenzutto , che sarà uno degli assistant coach dell’ex Olimpia Milano. Il 34enne di Pordenone viene riportato in Italia dal Derthona dopo aver seguito Dragan Sakota all’AEK Atene dalla precedente, comune esperienza a Brindisi. Proprio sulla panchina dei greci è stato avversario di Tortona nel Round of 16 della scorsa Champions League.

«Sono estremamente contento di aver ricevuto la chiamata di coach Fioretti in cui mi chiedeva di diventare suo assistente al Derthona. Lavorare con un allenatore come lui, con il suo profilo, vissuto e background, in una piazza come Tortona, per me è un motivo reale di orgoglio. Non vedo l'ora di conoscere tutti i membri dell'organizzazione di persona, di entrare nella Cittadella dello Sport per il primo allenamento. Spero che questa stagione nella nostra nuova casa possa essere speciale».

Al fianco dell’ex AEK, sulla panchina dei Leoni resterà invece l’altro assistente Iacopo Squarcina, torinese classe ‘88 alla terza stagione consecutiva in bianconero: «La cosa più importante per me è stata la fiducia della società e di coach Fioretti nei miei confronti: è un segnale che mi tengo stretto e su cui ho posto le mie motivazioni per l'annata che verrà. Mi fa piacere poter imparare da Mario e Andrea Vicenzutto. Sono un affamato di pallacanestro, confrontarmi con visioni diverse e mettermi alla prova in un contesto che già conosco, ma diverso negli interpreti, è super stimolante».

Dopo 11 anni alla Vanoli Cremona sbarca in Piemonte il 41enne Jacopo Torresi, nuovo Strength and Conditioning Coach della Bertram. Marchigiano di Montegranaro, si occuperà della preparazione atletica e fisica dei bianconeri: «Ringrazio il club per avermi dato questa grande opportunità. La famiglia Gavio e il presidente Marco Picchi hanno creduto in me e sono davvero entusiasta di poter iniziare questo nuovo viaggio. So benissimo di mettere piede in una società molto ambiziosa, con una grande struttura, che ha fatto vedere nel corso degli anni di volersi migliorare. Prenderò il posto di un grande professionista come Andrea Baldi, un caro amico e collega a cui voglio fare un grande in bocca al lupo per il suo futuro».

Figura rinnovata anche nel ruolo di Team Manager, che vedrà la presenza di Tommaso Bergamini. L’imolese classe ‘89 viene da quattro stagioni vissute dal 2020 al 2024 alla Virtus Bologna, con cui ha festeggiato uno scudetto, una Eurocup e tre Supercoppe italiane: «Dopo le mie esperienze passate, ero alla ricerca di un progetto nuovo. Quando è arrivata la chiamata del Derthona ho avuto pochi dubbi, perché reputo che ci siano tutte le componenti necessarie per lavorare bene. A partire dalla solidità della società e del progetto in generale, le loro strutture che con il completamento della Cittadella sono di prim'ordine. E soprattutto la qualità delle persone che fanno parte di questo progetto, e delle loro idee».

Michele Talamazzi sarà invece l’International Scout. Cremonese, 43 anni e un passato da giornalista, lascia dopo un lustro la Pallacanestro Reggiana, nella quale ha svolto con pregevoli risultati il suo lavoro di scouting oltre a quello di team manager: «Ringrazio il dottor Gavio e il presidente Picchi per la splendida opportunità di contribuire ad un progetto ambizioso e in costante crescita. Metterò tutta la mia passione e le mie capacità al servizio del club, con l’obiettivo di offrire il miglior supporto possibile allo staff tecnico. Entrare a far parte del Derthona Basket è una spinta professionale straordinaria».