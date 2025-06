La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 completa il reparto centrale con Sofia Ferrarini

«Trasferirmi a Chieri è per me un grande passo – le parole di Sofia Ferrarini – Ho sempre sentito parlare benissimo di Chieri. Dai primi allenamenti svolti in queste settimane ho potuto sperimentarne di persona la professionalità e l’attenzione verso l’atleta. Sono davvero felice della mia scelta».

Studentessa universitaria di ingegneria civile e architettura, grande appassionata di giochi in scatola, la nuova centrale biancoblù si definisce una giocatrice «Che non si stanca mail di lavorare e mette sempre tanto impegno, umiltà e voglia di crescere. So di dover migliorare in ogni aspetto del gioco, in particolare a muro: avere davanti a me Anna Gray, una delle migliori interpreti in questo fondamentale, è una grande fortuna. Per me sarà sicuramente un anno di crescita, che magari non si vedrà durante le partite ma negli allenamenti. Se sarò chiamata in causa, cercherò di usare i miei punti di forza per aiutare al meglio al squadra. So che il PalaFenera è molto caloroso e rumoroso: non vedo l’ora di vederlo pieno!».