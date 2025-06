Duttilità e freschezza: Basket Torino, ecco il giovane Umberto Stazzonelli

Stazzonelli arriva a Torino dopo una solida stagione in Serie B Nazionale con la maglia della Novipiù Monferrato Basket, chiusa con 10.4 punti e 4.1 rimbalzi di media in 38 partite di regular season. Nel corso dell’anno ha fatto registrare anche prestazioni di spicco come i 29 punti e 7 rimbalzi nella sfida contro Ragusa dello scorso 18 aprile o i 25 punti nell’ultima giornata dei play-in a Faenza.

Profilo giovane e particolarmente interessante per la sua combinazione di qualità fisiche e tecniche, Stazzonelli è un giocatore in grado di ricoprire più ruoli, dal 2 al 3 ed eventualmente anche il 4 in situazioni di "small ball”, offrendo così molteplici soluzioni tattiche. Alla sua prima esperienza in Serie A2, a Torino porterà grande determinazione, duttilità tattica e freschezza in uscita dalla panchina.

LE DICHIARAZIONI

Umberto Stazzonelli (giocatore): «Quando è arrivata la chiamata di Torino, ho risposto subito con grande entusiasmo. Pensando alla storia, alla città e al tipo di opportunità, ho capito subito che questa era la sfida che stavo cercando. Ho avuto una chiacchierata molto positiva con il coach e ho accettato immediatamente. Non vedo l’ora di cominciare. Il salto dalla B alla A2 sarà certamente impegnativo, ma anche molto stimolante. L’impatto non sarà semplice ma mi sento pronto ad affrontarlo con determinazione, contando sul lavoro quotidiano in palestra».

Paolo Moretti (allenatore): «Umberto è un ragazzo di grande prospettiva. Ha qualità fisiche importanti, braccia lunghe, entusiasmo contagioso. Ha disputato una stagione molto positiva a Monferrato e ha fortemente voluto l’opportunità di fare il salto di categoria, che sono felice e orgoglioso di avergli dato. Lo immaginiamo nel ruolo di 3 e 2, con possibilità anche di giocare da 4 in situazioni con quintetti piccoli. Credo sia un giocatore in grado di darci un importante slancio, crescendo nel corso della stagione.»

UMBERTO STAZZONELLI – LA CARRIERA

Nato a Roma nel 2004 e cresciuto a Ostia, Stazzonelli è un prodotto del settore giovanile della VL Pesaro, con cui ha esordito in Serie A nel 2023 a soli 19 anni. Sempre con la VL Pesaro, nello stesso anno si è messo in luce nella Next Gen Cup di LBA, vincendo il torneo e ottenendo il premio di MVP. A metà della stagione 2023/24 si trasferisce in doppio tesseramento alla Brianza Casa Basket in Serie B, dove trova maggiore continuità di impiego (22.8 minuti di media in 14 presenze), per poi approdare a Monferrato nell’estate 2024, dove ha proseguito il suo percorso di crescita in B Nazionale, ricoprendo un ruolo sempre più rilevante. La stagione positiva nel Monferrato gli è valsa la chiamata in A2 dalla Reale Mutua.

In azzurro ha preso parte all’Europeo U18 del 2022 e a diversi raduni con la Nazionale U20.