BEA Chieri: il minibasket ottiene il certificato di qualità Platinum dalla FIP

La Federazione Italiana Pallacanestro (Piemonte), nei giorni scorsi, ha conferito il certificato di qualità Platinum a BEA Chieri, per le attività del centro Minibasket. Si tratta di un importante riconoscimento, che ancora una volta testimonina l’organizzazione, la qualità e l’impatto sul territorio delle attività per i Leopardi. Arriva così una nuova conferma per il successo del percorso di crescita intrapreso in questi anni da BEA Chieri, che da sempre crede e investe anche nelle iniziative per i più piccoli.