BCC Derthona: Pallas Kunaiyi-Akpanah nuovo rinforzo  

LA CARRIERA – Nata a Port Harcourt (Nigeria) il 12 luglio 1997, Pallas muove i primi passi nella pallacanestro nel suo paese natale, prima di trasferirsi alla Rabun Gap-Nacochee School in Georgia (USA). Guida la sua squadra al secondo posto nel torneo statale del 2014.

Kunaiyi-Akpanah sceglie poi Northwestern Wildcats come College, con cui completa il quadriennio. Il suo rendimento cresce stagione dopo stagione: conclude il suo terzo anno a 11.3 punti e 11.8 rimbalzi di media, mentre nella stagione concusiva della sua esperienza universitaria totalizza 11.1 punti e 11 rimbalzi, venendo inserita nel Primo Quintetto della Big Ten dai giornalisti. Pallas diventa la seconda giocatrice nella storia di Northwestern a totalizzare oltre 1000 rimbalzi nel corso della sua avventura.

Non selezionata al Draft WNBA del 2019, prende parte al training camp delle Chicago Sky, prima di scegliere di cominciare la propria carriera da professionista in Italia. Nell’estate del 2019 firma a Vigarano, con cui totalizza 9.6 punti e 15.6 rimbalzi a gara, con un career high di 27 catturati nella gara contro Broni del 15 dicembre 2019.

Terminata anzitempo l’annata a causa dello stop dei campionati per la pandemia da Covid-19, la nuova giocatrice del BCC Derthona si trasferisce in Belgio, a Namur, per il 2020/21, dove si mette in mostra sia in campionato, che in EuroCup (competizione terminata a 11 punti e 13.3 rimbalzi di media).

Conclusa l’esperienza in Belgio, il centro classe ’97 fa il proprio ritorno in Italia, a Faenza, dove rimane per le due annate seguenti. Nel 2021/22, con 12.1 punti e 14.5 rimbalzi di media a uscita contribuisce alla salvezza della squadra, obiettivo che viene centrato anche la stagione successiva in cui Pallas eleva ulteriormente il proprio rendimento, chiudendo il 2022/23 a 15.4 punti e 16.7 rimbalzi di media.

Questi numeri così importanti le valgono la chiamata de La Molisana Campobasso, una delle squadre più importanti del panorama nazionale. Con la formazione allenata da Mimmo Sabatelli, raggiunge la semifinale playoff nella prima annata, chiusa a 11 punti e 10.7 rimbalzi di media. Nel 2024/25 eleva nuovamente il proprio rendimento, diventando una giocatrice sempre più importante all’interno dello scacchiere tattico della squadra: con i suoi 20.7 punti e 14.3 rimbalzi conduce Campobasso sino alla Final Four di Coppa Italia, mentre in campionato mette a segno 13 punti e 11.2 rimbalzi a uscita, contribuendo al raggiungimento del terzo posto in classifica al termine della stagione regolare. Nei playoff, la squadra supera il Geas Sesto San Giovanni ai quarti di finale ed è protagonista di una serie di semifinale avvincente contro la Reyer Venezia: Campobasso viene sconfitta per 3-1, ma al termine di quattro partite risolte solo nelle battute conclusive. Nell’annata appena conclusa, ha disputato anche l’EuroCup, chiudendo a 12.3 punti e 10.3 rimbalzi a partita.

Pallas ha sempre concluso le cinque stagioni giocate in Italia in doppia cifra di media per rimbalzi catturati e, in quattro annate, ha fatto registrare una doppia doppia di media a conferma della solidità del suo rendimento.

Con la canotta della Nazionale, Pallas ha vinto la medaglia d’oro ad Afrobasket nel 2021 e nel 2023 e ha preso parte alle Olimpiadi di Tokyo 2020, terminate all’undicesimo posto, e a quelle di Parigi 2024, in cui la Nigeria si è classificata all’ottavo posto mettendosi in mostra come una delle squadre rivelazioni dell’evento. Ora Pallas Kunaiyi-Akpanah si trasferisce all’Autosped BCC Derthona per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.