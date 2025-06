La Fausto Coppi Generali 2025 prende il via questo weekend

Tutto pronto per la 36ª edizione della granfondo internazionale La Fausto Coppi Generali , in programma nel weekend dal 26 al 29 giugno a Cuneo. Sono 2500 i ciclisti iscritti, provenienti da oltre 42 Paesi diversi , equivalenti a circa il 22% dei 195 Stati riconosciuti a livello internazionale – a testimonianza della crescente vocazione internazionale dell’evento. La partenza ufficiale è fissata per domenica 29 giugno alle ore 7:00 in piazza Galimberti, lato Tribunale.

Tre i percorsi che i ciclisti potranno affrontare: la Mediofondo di 111 km, il Fauniera Classic (non competitivo, senza classifica, ma con rilevazioni tempi) e il nuovo percorso Granfondo di 172 km. Novità 2025, infatti, è che, dopo 9 edizioni, ritorna il Colle di Sampeyre che, attraverso il Colle Esischie, connette il percorso Granfondo al Colle Fauniera, montagna principe dell’evento.

L’edizione 2025 introduce anche l’app iGate , scaricabile da www.i-gate.it, Android e iOS. Grazie all’app, gli appassionati potranno seguire la gara in diretta con streaming da punti panoramici, monitorare gli atleti in tempo reale, consultare le previsioni meteo e scoprire il territorio attraversato dalla corsa.

Un weekend ricco di iniziative

Il lungo weekend, che vedrà arrivare da ogni parte del mondo atleti ed accompagnatori, inizia già oggi, giovedì 26 giugno, alle ore 18:30, con la pedalata Gravel non competitiva “Coppi de Tierra”. Un itinerario panoramico di 28 km lungo il Parco Fluviale Gesso e Stura. L'evento è in onore dell’ Argentina , il Paese ospite di quest’anno.

Da domani, venerdì 27 giugno, inizieranno le operazioni di ritiro pacchi gara . Sarà possibile ritirare il proprio pacco fino alle ore 20:00 e poi sabato dalle 10:00 alle 19:00, e domenica dalle 5:45 alle 6:30.

La giornata di venerdì è dedicata al benessere e all’accoglienza dei partecipanti. Dalle 14:00 alle 18:00 nel villaggio in piazza Galimberti, verrà allestita l’area “ Campus Salute & Benessere ”, (aperta anche sabato alle 10:00), con screening medici gratuiti a cura di Rotary Club Cuneo 1925, Generali, Fondazione Ospedale Cuneo Onlus, Croce Rossa Italiana e DoctorApp. Alle 18:30 si terrà la pedalata “ TEOBIKE by Balocco ” dedicata ai bimbi dai 3 ai 9 anni, con il supporto di G.S. Passatore, Velo Club Esperia Piasco e Team Vigor Piasco con omaggio del partner Balocco. Venerdì è anche il giorno della prima mezza maratona notturna solidale Run The Night – Karhu x CDF : alle ore 19:00 partenza della Fitwalking di 5 km, e alle ore 21:00 corsa da 7 km e da 21 km. L’iniziativa nasce a sostegno della salute mentale giovanile ed è promossa da Karhu, in collaborazione con C'è Da Fare ETS, associazione fondata dall'attore Paolo Kessisoglu.

Sabato 28 giugno sarà la giornata con il programma più ricco di appuntamenti. Alle ore 10:00, “Bimbinsella”, attività di educazione stradale per bambini con il supporto di Polizia Stradale, G.S. Passatore e Michelin sport club. Alle 10:30 e alle 14:30 si terranno le Passeggiate FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano), alla scoperta del Liberty cuneese. Alle 12:00, in collaborazione con Poste Italiane e alla presenza della Presidente dott.ssa Silvia Rovere, sarà emesso il primo dei due annulli filatelici dedicati a La Fausto Coppi Generali.

Alle 17:00, via alla suggestiva Cerimonia di Benvenuto alle Nazioni, con sfilata in via Roma da Largo Audiffredi a piazza Galimberti, e che vede la partecipazione dell’ Ambasciatore argentino in Italia a guidare la delegazione del Paese ospite. L’apertura è affidata alla Giostra delle Cento Torri di Alba. A seguire: accensione del braciere e cena tipica a base di bollito, curata da I Piaceri di Carrù , e concerto occitano dei Lou Dalfin (ore 21:00).

Domenica 29 giugno, dopo la partenza ufficiale della maratona, ci sarà la partenza della tradizionale La Fausto Coppi Mangia&Pedala: 47 km alla scoperta del territorio in collaborazione Bicingiro Fiab Cuneo e Coldiretti. Ritrovo e iscrizioni ore 9:00, partenza ore 9:30.

Moltissime altre sono le iniziative collegate all’evento. A tal proposito si rimanda al sito https://www.faustocoppi.net/new/la-corsa/programma/ per tutti i dettagli ed il programma completo.

L’arrivo del primo corridore del percorso medio è previsto in piazza Galimberti per le ore 10:45 circa. L’arrivo del primo concorrente del percorso lungo avverrà intorno alle 12:55/13:00.

Le premiazioni avranno luogo sul palco allestito in piazza: alle 11:30 quella della Mediofondo, alle 14:30 quella della granfondo. Il termine dell’evento è fissato per le ore 17:00.

Un evento inclusivo

Accanto all’anima sportiva e internazionale, La Fausto Coppi Generali 2025 conferma il proprio impegno concreto per l’inclusione sociale, facendo un passo ulteriore verso una partecipazione piena e attiva .

All’interno dello staff organizzativo, anche quest’anno, operano ragazzi con disabilità, impegnati in diverse funzioni logistiche, di accoglienza e supporto. Un’esperienza reale di cittadinanza, lavoro condiviso e valorizzazione delle competenze, frutto della collaborazione tra l’ Associazione Fausto Coppi on the Road e numerose realtà del territorio che si occupano di disabilità.

L’iniziativa si colloca nel più ampio progetto “Obiettivo 2025: da inclusione a partecipazione”, che punta a superare la logica dell’inserimento simbolico per costruire percorsi di responsabilità condivisa, riconoscimento e visibilità.

Si ricorda che, in occasione della granfondo, Piazza Galimberti sarà completamente chiusa al traffico dalle 00:00 alle 18:00 (con possibilità di estensione oltre tale orario) di domenica 29 giugno , insieme ad altre strade cittadine. Per informazioni aggiornate e il decreto prefettizio , si invita a consultare il sito www.faustocoppi.net.