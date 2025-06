Riccardo Pavese accolto ad Alba dal Sindaco per il secondo posto ai Nazionali U17 di Basket

Riccardo Pavese ha potuto raccontare la grande stagione disputata dalla sua squadra PGC Cantù e la sua esperienza di giovane atleta che vive lontano da casa per inseguire il suo sogno. Questo importante traguardo premia un percorso di crescita iniziato qui ad Alba, nella sua città (all’Olimpo Basket Alba), e poi proseguito nelle ultime due stagioni in Brianza.

Grazie all’Amministrazione comunale di Alba per l’ospitalità e in bocca al lupo Ricky: ci sono ancora tante finali che ti aspettano!