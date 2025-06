La Bertram mette stazza e concretezza dentro l’area: preso il centro polacco Dominik Olejniczak

Prossimo a compiere 29 anni, Olejniczak è un pivot di 213 cm d’altezza per 118 kg, reduce da un quadriennio nel massimo campionato francese, equamente suddiviso tra le prime due esperienze con il Gravelines-Dunkerque e le ultime due stagioni al Saint-Quentin Basket-Ball. Con Saint-Quentin ha chiuso la scorsa annata con un totale di 43 partite giocate tra Pro A, Champions League e Coppa di Francia, con medie complessive di 10.4 punti e 7.3 rimbalzi in 22.2 minuti, tirando con il 61.0% da due punti e il 78.3% ai liberi. E’ stato il miglior rimbalzista del torneo transalpino sia a livello totale (7.3) che per rimbalzi offensivi (3.1).

Un rendimento mantenuto nelle 9 gare disputate in BCL, dove è stato tra i primi rimbalzisti (7.2) e per percentuali al tiro da due (68.4%) della competizione europea, cifre che insieme ai 10.1 punti e 14.2 di valutazione in 22.0’ per partita hanno contribuito al raggiungimento del Play-In, poi perso nella decisiva gara-3 contro il Galatasaray. Nella sua annata europea spicca la doppia doppia da 21 punti e 10 rimbalzi per 30 di valutazione contro un’avversaria blasonata ben nota al Derthona, La Laguna Tenerife.

Dominik è stato anche tra i protagonisti della più grande sorpresa dei quarti di finale della Leaders Cup, la Coppa di Francia, in cui Saint-Quentin ha eliminato la formazione d’Eurolega del Paris Basketball anche grazie ai 13 punti e 13 rimbalzi in 22’ del neocentro di Tortona.

DICHIARAZIONI «Tifosi del Derthona, spero che il tempo passi presto per potervi incontrare di persona sul campo: sono sicuro che insieme andremo a fare grandi cose. Arrivederci (detto in italiano, ndr)», sono parole di saluto la prima presa di contatto con l’ambiente bianconero da parte del nuovo lungo della Bertram.

«Dominik porta in dote una stazza che penso possa essere importantissima per il nostro reparto lunghi», commenta il suo arrivo il coach Mario Fioretti. «Ha inoltre una qualità nel gestire situazioni dinamiche che sono sicuro si possa sposare al meglio con le caratteristiche dei nostri esterni».

LA CARRIERA Nato a Torun in Polonia il 1° luglio 1996, Olejniczak si è formato cestisticamente nei college americani con le sue tappe NCAA a Drake, Ole Miss e Florida State, da cui è uscito per fare il debutto tra i professionisti in patria al Trefl Sopot. Da lì si è spostato per la lunga permanenza in Francia, prima dell’attuale approdo italiano. Importante il suo rapporto con la nazionale polacca, con cui ha raggiunto l’ottavo posto ai Mondiali del 2019 e sfiorato il podio ad Eurobasket 2022 con la quarta posizione finale.