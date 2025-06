Reale Mutua Basket Torino aggiunge Dario Zucca al reparto lunghi

Nella stagione appena conclusa, Zucca ha giocato in Serie B Nazionale con la maglia della Basket Jesi Academy, chiudendo con medie di 10.2 punti e 4.5 rimbalzi a partita in 36 presenze di regular season. Per lui anche due doppie-doppie e due gare da oltre 20 punti segnati, con un massimo stagionale da 22 punti contro Cassino lo scorso novembre.

Giocatore duttile ed esperto, Zucca può coprire i ruoli di 4 e 5, abbinando la fisicità e le letture spalle a canestro alla capacità di aprire il campo con il tiro da tre punti. Dopo alcune stagioni da protagonista in Serie B, torna ora in Serie A2, campionato che ha già affrontato a lungo nella sua carriera, per mettere le sue qualità al servizio delle rotazioni dei lunghi di coach Moretti.

LE DICHIARAZIONI

Dario Zucca (giocatore): «Sicuramente l'importanza della piazza di Torino e la chiamata di coach Moretti hanno avuto un peso importante sulla mia scelta. Il coach ha mostrato grande interesse, è un allenatore di altissimo livello che ho apprezzato sempre anche da avversario e sono contento di poter lavorare con lui. Il campionato di A2 è cresciuto tantissimo negli ultimi anni, sarà un'annata impegnativa, io porterò il mio bagaglio tecnico, ho parlato con il coach del ruolo che avrò in questa squadra e cercherò di dare il mio contributo dentro e fuori dal campo.»

Paolo Moretti (allenatore): «Dario chiude il pacchetto dei nostri lunghi italiani. Siamo molto contenti di questa firma, soprattutto per il grande desiderio e la motivazione che Dario ha mostrato per sposare il nostro progetto. È un’ala che può giocare anche vicino a canestro per le sue qualità in post, ma sa anche aprire il campo con il tiro da tre punti. Sono fiducioso che possa darci un'importante mano nel corso di questo campionato.»

LA CARRIERA DI DARIO ZUCCA

Nato a Cagliari nel 1996, è cresciuto nell'Esperia Cagliari prima di completare il suo percorso giovanile nel vivaio della Reyer Venezia, con cui ha fatto anche il suo esordio tra i grandi in Serie A all'età di 19 anni nel 2015. Nella stagione seguente scende in Serie B per trovare più continuità di impiego a Valsesia, dove si dimostra produttivo fin da subito e attira l’interesse della Serie A2. Trascorre cinque stagioni di fila nella seconda serie, vestendo le maglie di Chieti, Montegranaro, Bergamo, Rieti (sponda NPC) e Pistoia. Nel 2021 torna in Serie B: in due stagioni tra Torrenova e Salerno, si dimostra uno dei lunghi più produttivi del campionato (viaggiando a circa 15 punti e 7 rimbalzi di media) e ottiene una nuova chiamata in A2 da Monferrato, con cui inizia la stagione 2023/24, prima di tornare a Rieti in B da protagonista per la salvezza del club laziale. Una stagione a Jesi dove si afferma giocatore di spessore per la categoria. Ora, il ritorno in A2 con la chiamata della Reale Mutua.