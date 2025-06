L’elite della performance sportiva protagonista al Pala Gianni Asti

Un evento di straordinario successo – alla sua prima edizione ospitata in Italia – che ha visto la partecipazione di relatori di spessore internazionale, come Kostas Chatzichristos (co-fondatore ESCCA e neo-campione dell’Eurolega come Head of Performance per il Fenerbahce), Nikola Vujcic (due Euroleghe vinte da giocatore, oggi membro della dirigenza del Maccabi Tel Aviv), Stefania Rizzo (responsabile fisioterapia dei Brooklyn Nets in NBA) e molti altri protagonisti del panorama europeo e mondiale della preparazione fisica, del benessere e della performance sportiva.

Oltre al valore formativo, l’evento è stato anche un momento prezioso di incontro, confronto e creazione di nuove connessioni tra i partecipanti.

Per Basket Torino è stato un motivo di orgoglio aver supportato attivamente l’organizzazione di questo prestigioso appuntamento, che ha portato il mondo dell’élite sportiva internazionale in uno dei luoghi simbolo dello sport in città.

5° SUMMIT ESCCA - GLI SPEAKERS

Hugo Salazar – Head S&C Coach, Baskonia - Alavés Group

Caterina Todeschini – S&C Coach Federazione Italiana Pallacanestro

Regev Fanan – Head S&C, Maccabi Tel-Aviv

Matteo Panichi – S&C Coach, Virtus Segafredo Bologna

Francesco Dimundo – Italian Strength & Conditioning Society

Yannis Irid – Head of Sport Science & S&C, French Basketball Federation

Marcus Lindner – Head of Physical Performance, HAKRO Merlins Crailsheim

Nikola Vujcic – Direttore Sportivo, Maccabi Tel Aviv

Teena Murray – High-Performance Consultant

Andy Barr – DPT & Sports Performance Consultant

Adrian Ariza Medina – Director of Performance & Medical, Paris Basketball

Stefania Rizzo - Director of Performance Rehabilitation, Brooklyn Nets

Michael Elmer – Sports Science Consulting, KINEXON