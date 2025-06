BCC: in regia arriva Paula Suarez

LA CARRIERA – Nata a Pamplona (Spagna) il 20 settembre 2003, Paula Suarez fa il proprio debutto a livello senior con la Perfumerias Avenida di Salamanca, con cui esordisce anche in EuroLega. Paula sceglie poi l’esperienza oltreoceano, trasferendosi al College di George Mason dove completa il quadriennio universitario. Il suo rendimento in campo cresce annata dopo annata: nel 2022/23, la sua seconda stagione, gioca tutte e 31 le partite, guida la squadra per numero di assist (3.2) e manda a referto 6.1 punti a uscita.

Nel 2023/24 aumenta la sua produzione di punti (7 a gara), è nuovamente la migliore di George Mason per assist distribuiti e si afferma come una tiratrice affidabile da oltre l’arco dei tre punti (44.6%). Nella stagione appena conclusa, Suarez segna 12.7 punti a partita, risultando nuovamente essere la migliore di George Mason per percentuale nel tiro da tre punti e per assist a incontro. Questi numeri, e le sue prestazioni, le valgono il riconoscimento di ‘Most Improved Player’ dell’Atlantic 10e l’inserimento nel secondo quintetto della Conference.

Con la Nazionale spagnola, ha fatto la trafila delle Nazionali giovanili, attualmente è impegnata con la Spagna nella Nations League FIBA 3X3 Under 23. Paula ora, terminata l’esperienza universitaria, è pronta a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera con l’Autosped BCC Derthona.