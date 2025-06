Asti Padel Teams: settima Giornata di Campionato CSI

Oltre alle cinque gare previste per la settima giornata, si è disputato il recupero della sesta giornata tra 100k e Costa Barber Shop 1973, che ha visto la vittoria di questi ultimi per 3-0 (6-4/6-3/6-1) nella serata di martedì 24 giugno, e l’anticipo della nona giornata giocato venerdì 27 tra I Puntazos e Those Six, con i secondi che approfittano del 3-0 (6-2/6-0/7-6) per agganciare a pari punti in testa alla classifica A-Team, grazie anche alla vittoria, sempre per 3-0 (6-0/6-1/6-1), della sera prima contro 100k.

A-Team che ha comunque espugnato il fortino di Costa Barber Shop vincendo largamente al Waya Padel giovedì 26 giugno coi risultati 1-6/1-6/3-6, vittoria che permette loro di mantenere la vetta.

Due giorni prima, ma all’Asti Padel, Addominal vince 3-0 lo scontro diretto con Net King Padel (6-3/6-2/6-4) ed effettua il sorpasso in classifica, uscendo anche dalla “zona Bronze” e tallonando I Puntazos, che nella stessa serata perdono 3-0 anche contro Arena Padel Team, rischiando il colpaccio nel secondo set (6-3/7-5/6-3).

Ha deluso invece le aspettative il big-match di giornata tra F.T.P. Soc. Coop. e Treni Golf Asti Padel di mercoledì 25: condizionati forse dall’inizio ritardato a causa di un proprio giocatore, i “golfisti” subiscono la freddezza dei rivali, riuscendo a vincere appena 4 game in totale (6-2/6-0/6-2).

In classifica, come detto, in testa troviamo appaiate a 20 punti A-Team e Those Six, che si giocheranno probabilmente il primo posto nello scontro diretto della penultima giornata, seguite da F.T.P. Soc. Coop. (16) che allunga il passo, con alle spalle Arena Padel Team a 13 punti ma con una gara in meno. Mentre Costa Barber (11) proverà ad accedere al Gold, sembra più difficile, ma non impossibile, l’impresa per Treni Golf (9). I Puntazos (7) devono tenersi stretto il posto nel Silver, con Addominal (6) che sembra intenzionata a recuperare ulteriore terreno. Chiudono nella zona Bronze Net King Padel (4), Benfatto Smash Team (1) e 100k (0).

Risultati, classifica e calendario completo sul sito ufficiale del CSI di Asti