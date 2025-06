Bertram Derthona: WE ARE HOME, la campagna abbonamenti per la stagione 2025-26

Bertram Derthona Basket è felice di annunciare la partenza della campagna abbonamenti per la stagione 2025-26 . "WE ARE HOME – nuova stagione, nuova tana” , lo slogan sottolinea il carattere storico della campagna, che segna il ritorno della squadra bianconera nella sua Tortona grazie all’apertura dell’ Arena della Cittadella dello Sport “Marcellino e Pietro Gavio”.

Dopo la fine della fase di prelazione riservata agli abbonati della scorsa stagione, martedì 1° luglio scatterà la vendita libera delle tessere, il cui termine è fissato per sabato 19 luglio. Nell’annata in cui il Derthona Basket festeggerà i suoi 70 anni di storia, il tagliando stagionale permetterà di vivere da vicino l'emozione delle 15 gare casalinghe sicure della stagione della Bertram, coincidenti con gli impegni nella regular season del campionato di Serie A Unipol della formazione allenata dal nuovo coach Mario Fioretti.

DOVE

Derthona Basket aspetta i propri tifosi all’interno dell’Arena della Cittadella dello Sport per conoscere la nuova tana dei Leoni e scegliersi direttamente il proprio seggiolino: gli orari di apertura al pubblico della biglietteria sono da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, il sabato dalle 10 alle 13. Sarà possibile acquistare l’abbonamento anche online sul sito di Vivaticket al link derthonabasket.vivaticket.it e presso i punti vendita Vivaticket.

SETTORI

In sede di campagna abbonamenti saranno in vendita posti in tutti i settori del palasport, con l’eccezione del Parterre Gold, andato sold-out in fase di prelazione. Rispetto all’acquisto singolo delle diverse gare, il risparmio attraverso l’abbonamento varia, a seconda dei vari settori, dal 18% al 24%.

PROMOZIONI SPECIALI

Come già avvenuto negli anni scorsi, le scontistiche sul prezzo intero vengono applicate agli Under 18 e agli Over 65 e agli Universitari (questi ultimi solo nelle due Tribune e in Curva Derthona, previa presentazione del badge universitario in corso di validità). Sarà possibile anche acquistare un Family Pack nei settori delle Tribune e Curva Derthona a un prezzo molto vantaggioso per tutta la famiglia. La tessera stagionale a prezzo ridotto per Universitari e Family Pack sarà acquistabile solo recandosi presso la biglietteria della Cittadella dello Sport.

Per i tesserati del Gruppo Area Bianconera – il tifo organizzato del Derthona – la Società propone una scontistica dedicata nel settore Curva Derthona. Per maggiori informazioni su come tesserarsi con Area Bianconera contattare direttamente il gruppo di tifo organizzato all’indirizzo email areabianconeratortona@gmail.com.

PREZZI

Di seguito, il costo degli abbonamenti:

SETTORI PREZZO INTERO PREZZO RIDOTTO U18 E OVER 65 UNIVERSITARI Parterre Silver 850€ 680€ Parterre Bianconero 700€ 560€ Parterre Derthona 700€ 560€ Tribuna Bianconera 300€ 210€ 210€ Tribuna Derthona 300€ 210€ 210€ Curva Derthona 175€ 125€ 125€

INFO

Per ogni ulteriore informazione relativa a costi e modalità di acquisto degli abbonamenti è possibile contattare il Club recandosi presso l’Arena della Cittadella dello Sport, scrivendo una mail a abbonamenti@derthonabasket.it o telefonando al numero 348 6123395.