Volley Busca: l’Under 18 si rafforza, ufficiale l’arrivo di Noemi Bina

Il lavoro per la nuova stagione è già in pieno fermento, e il Volley Busca continua a costruire con attenzione il proprio futuro, partendo dalla valorizzazione del settore giovanile. In quest’ottica, la società è felice di annunciare l’arrivo di Noemi Bina, promettente schiacciatrice classe 2009, che andrà a rinforzare la formazione Under 18.