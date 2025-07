Dodecarun, ancora una tappa in pista a Vercelli

In campo maschile, su una distanza insolitamente breve, Francesco Carrera (già vincitore in pista dei 3000 di Cuneo e dei 5000 di Vercelli) darà l’assalto all avetta della classifica. Dopo otto tappe, infatti, sono soltanto 34 i punti che lo separano da Alessandro Cafasso, che guida la graduatoria a quota 484.

In campo femminile il vantaggio di Sofia Cafasso, sorella di Alessandro, sembra ormai incolmabile. L’interesse è tutto per Carla Primo, che nelle gare Dodecarun di Alessandria e Cuneo ha migliorato i primati italiani della categoria SF55. I 1550, per lei, non sono una gara abituale, ma il record di Nadia Dandolo – azzurra di vertice negli anni Ottanta – è un obiettivo invitante. Occhio quindi al cronometro: l’obiettivo è il 5’03”94 della veneta, che risale al 2017.

Il circuito Dodecarun prevede venti gare tra pista, strada e cross: la graduatoria sarà stilata calcolando i dodici migliori punteggi. I primi 10 delle classifiche assolute maschili e femminili saranno premiati con una stella Dodecarun (in oro 18k e diamanti con valore a scalare da 6.350 a 1.100 euro). Il montepremi si completa con buoni dal valore complessivo di 10.000 euro per le venti categorie in gara. Complessivamente, Dodecarun mette in palio premi per circa 70.000 euro.

Queste le classifiche del circuito dopo otto prove

UOMINI. 1. A. Cafasso (Alpi Apuane) 484 punti; 2. Carrera (Casone Noceto) 450; 3. Sovera (Atletica Saluzzo) 416; 4. Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) 340; 5. Perardi (Sport Project VCO) 250; 6. Fontana (Fulgor Prato Sesia) e Pazzinetti (Sport Project VCO) 230; 8. Zanotti (Atletica Pinerolo) 214; 9. Davide Cane (Frecce Bianche) 206; 10. Ferrato (Atletica Saluzzo) 190. Classifiche di categoria: JPSM 1. A. Cafasso (Alpi Apuane) 492; SM35 1. Carrera (Casone Noceto) 450; SM40 1. Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) 408; SM45 1. Chiocchi (Borgaretto ’75) 118; SM50 1. Zanotti (Atletica Pinerolo) 372; SM55 Cazzato Corciulo (Run of Made) 120; SM60 1. Chiabrera (Brancaleone Asti) 206; SM65 1. Zucca (Acquirunners) 208; SM70 1. Torti (Verdenero) 110; SM75+ 1. Sasso (Verdenero) 80.

DONNE. 1. S. Cafasso (Battaglio Cus Torino) 670 punti; 2. Ferro (Vittorio Alfieri Asti) 408; 3. Primo (Borgaretto ’75) 320; 4. Borello (Atletica Canavesana) 262; 5. Rabbia (Brancaleone Asti) 204; 6. Ierardi (Atletica Levante) e Cammaleri (Borgaretto ’75) 190; 8. Menditto (Atletica Alessandria) 176; 9. Cavalieri (Sisport) 162. 10. Zampaglione (Battaglio Cus Torino), Mazzolini (GAV Verbania), Vanni (Sport Project VCO) e Tagliente (Battaglio Cus Torino) 150. Classifiche di categoria: JPSF 1. S. Cafasso (Battaglio Cus Torino) 670; SF35 1. Cerutti (Sport Project VCO) 130; SF40 1. L’Epee (Roata Chiusani) 140; SF45 1.Laino (Brancaleone Asti) 160 ; SF50 1. Ferro (Vittorio Alfieri Asti) 410; SF55 1. Primo (Borgaretto ’75) 330; SF60 1. Definis (Borgaretto ’75) 178; SF65 1. Gallia (Verdenero) e Sartorio (Frecce Bianche) 114; SF70 1. Simoni (Bergamo Stars) 60; SF75+ 1. Monasterolo (Borgaretto ’75) 120.

Classifiche complete e regolamento su www.dodecarun.it e www.irunning.it