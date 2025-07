Cuneo Volley: Campione di Francia in carica, arriva Roland Gergye

Per la prima volta giocherà in Italia e lo farà a Cuneo nella prima stagione da neo promossi in Superlega: «Scegliere di venire a Cuneo è stata una decisione molto naturale per me. Nel momento in cui si è presentata l'opportunità, ho sentito un forte legame con la visione e i valori del club. Ho sempre ammirato l'energia della pallavolo italiana e Cuneo occupa un posto speciale nella sua storia, quindi essere parte di questo nuovo capitolo è qualcosa di cui sono davvero entusiasta».

Il primo pensiero da giocatore di Cuneo?

«Naturalmente, ero davvero felice e mi sono sentito subito motivato a entrare a far parte di un club con una storia e una tradizione così ricche. Anche da giovane, conoscevo già il nome Cuneo, uno di quei club che tutti nel mondo della pallavolo riconoscono. Far parte di questa squadra ora mi dà un forte senso di orgoglio e responsabilità».

Qual è il tuo obiettivo personale per la prossima stagione?

«Personalmente, il mio obiettivo è dare il mio contributo con costanza ed esperienza, e spingermi ogni giorno oltre ogni limite per aiutare la squadra a raggiungere il massimo livello. Voglio essere un giocatore su cui tifosi e compagni possano contare in ogni momento, soprattutto in quelli difficili».

Quali feedback hai avuto dai primi colloqui con Presidente, Ds e Coach?

«Nei miei primi colloqui con il presidente, il direttore sportivo e l'allenatore Matteo, è stato chiaro che il club sta costruendo qualcosa di ambizioso, con grande attenzione ai dettagli e una forte cultura di squadra. Condividiamo già alcune idee comuni, soprattutto su come guidare con professionalità, senza rinunciare al piacere del percorso. Questo equilibrio è importante per me».

C’è qualcosa che vorresti dire a Cuneo e ai cuneesi?

«Ai tifosi: non vedo l'ora di incontrarvi tutti! Ho sentito cose fantastiche sulla vostra passione e su come vivete per la squadra. Riempiamo la palestra e creiamo qualcosa di speciale insieme in questa stagione. A presto!».