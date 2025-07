Biella Motor Team: un Rally di Castiglione pieno di sorrisi

Nello scorso week end la scuderia Biella Motor Team era impegnata con i suoi piloti e navigatori nel Rally di Castiglione Torinese, gara valida per la Coppa Rally Zona 1 per auto moderne. La gara torinese, arrivata alla nona edizione, è tra le più apprezzate del panorama piemontese per la difficoltà delle prove speciali ricavate sulle colline tra il Torinese e l’Astigiano. Difficoltà accresciute dal caldo che non ha dato tregua agli equipaggi in gara.